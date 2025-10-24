Tremendo susto: salió del trabajo, encontró un enjambre de abejas en su auto y fue una odisea retirarlo

La tarde de este último jueves uno de los trabajadores de un corralón de Neuquén se llevó una gran e inesperada sorpresa. Es que cuando llegó la hora de volver a casa detectó que en su auto se habían posado cientos de abejas por lo que tuvo que pedir ayuda para poder subirse sin ser picado.

Todo ocurrió en el estacionamiento del corralón de Carlos Isla en Planas al 5000. Allí varios empleados dejan sus autos estacionados durante sus horas de trabajo. En este caso era un conductor de uno de los camiones que el corralón tiene para entregar su mercadería.

"Cuando salió al estacionamiento se encontró con el enjambre posado en su auto. Por suerte sabían que no debían tocarlo y que tenían que llamar a algún apicultor y me llamaron a mí", contó a un medio local Eduardo Cubitto, quien si bien ya está retirado sigue teniendo de hobby a las abejas y cuenta con el material indicado para poder retirarlas.

El apicultor relató que ayer alrededor de las 17 lo llamó su hermano, por intermedio de un amigo, para anoticiarlo de este hallazgo y del pedido de ayuda de los trabajadores del corralón para sacar las abejas.

Cubbito contó que, en realidad, los trabajadores del lugar conocían un poco de abejas y sabían que no debían molestarlas. "Las abejas no son peligrosas, cuando están así están descansando", aclaró.

El apicultor explicó que en general cuando las colmenas se sobrepasan de cantidad de abejas nace una nueva abeja reina y se dividen, y es ahí cuando salen de donde estaban. "En este caso las abejas están descansado, no van a lastimar a nadie, seguro se quedaban ahí solo 24 horas", contó el hombre, quien intervino ya que el trabajador debía utilizar de nuevo su vehículo para regresar a casa.