Se les metió una abeja en el auto cuando circulaban por ruta 2: despistaron y terminaron en una zanja con agua

Así quedó el auto siniestrado en ruta 2 en el que circulaba una pareja de adultos mayores.

Un siniestro vial tuvo lugar en ruta 2 protagonizado por una pareja de adultos mayores que sufrió un grave despiste provocado por la presencia de una abeja en el interior del vehículo en el que se trasladaban.

Según precisaron fuentes de la policía vial en contacto con 0223 a partir de los testimonios recabados en el lugar, producto de querer sacar al insecto del rodado, el conductor perdió el control y terminó saliéndose de la cinta asfáltica.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 310 en los carriles en dirección hacia Mar del Plata.

La zona de la zanja lindera a ruta 2 donde terminó hundido el auto.

La pareja víctima del incidente está conformada por un hombre de 87 años y una mujer de 76, quienes resultaron afortunadamente sin lesiones.

Tras perder el rumbo, el auto cayó sobre una zanja lindera a la ruta y quedó metido en el agua que había acumulada en el lugar.