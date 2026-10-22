Pulti lanza una iniciativa para escuchar a los vecinos de Mar del Plata

"Queremos construir una visión compartida sobre el futuro de Mar del Plata y cada uno de sus barrios", manifestó el concejal.

Gustavo Pulti y el equipo de Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro pondrán en marcha una metodología para ordenar y aprovechar los tiempos de participación de los vecinos. La primera etapa será este sábado 24 de octubre bajo la consigna “60 minutos para el barrio que viene”, que comenzará en el Puerto e incluirá a todos los barrios de la ciudad.

La actividad tendrá lugar a las 16 en el Centro de Jubilados Pescadores, ubicado en Padre Dutto 383, entre 12 de Octubre y El Cano, y busca generar un espacio de encuentro de diálogo sobre la realidad del barrio, identificar sus principales necesidades y construir propuestas para mejorar la vida cotidiana de los vecinos.

En ese marco, Pulti explicó que recorrerán la ciudad "para escuchar, imaginar y proponer juntos", al mismo tiempo que sostuvo: "La Mar del Plata que viene la construimos juntos".

La metodología de trabajo estará organizada en tres momentos de veinte minutos cada uno. El primero estará dedicado a escuchar, con el objetivo de conocer qué sucede en el barrio y cuáles son las preocupaciones de quienes viven allí.

Por su lado, la segunda fase estará enfocada en un intercambio sobre cómo quieren los frentistas que sea el barrio en el futuro, mientras que la tercera etapa buscará proponer acciones concretas que permitan avanzar hacia ese horizonte compartido.

La iniciativa tiene su origen en la creencia de que los vecinos son los mejores orientadores a la hora de definir lo que anhelamos de los barrios, al igual que en la idea de que las propuestas deben iniciar con un espacio de escucha sobre las experiencias para reconocer sus prioridades y trabajar en conjunto.

Con esta convocatoria, el ex intendente y su equipo tienen la intención fortalecer el diálogo directo con la comunidad y promover una forma de intercambio para transformar inquietudes en propuestas para el futuro de la ciudad.

La participación es abierta a la comunidad y requiere de inscripción previa a través del formulario en este enlace.