Cheppi con De la Sota: “Se puede construir un justicialismo amplio, con identidad local y abierto a la sociedad”

El concejal Juan Manuel Cheppi participó junto a la diputada nacional Natalia de la Sota de la presentación del libro “Un lugar en el mundo para Argentina: El legado delasotista”, del autor Francisco Zanichelli. Durante el encuentro, realizado en el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata, destacó la experiencia política del exgobernador cordobés José Manuel de la Sota y planteó la necesidad de construir un proyecto político que ponga los intereses de Mar del Plata en primer lugar.

“De la Sota demostró que se puede construir un justicialismo amplio, respetando las identidades locales y abierto a toda la sociedad. En nuestro caso, sería un justicialismo que busque representar a los marplatenses, no convertirlos a todos en peronistas”, expresó Cheppi.

En ese sentido, el concejal destacó la importancia de recuperar una mirada política que permita convocar a distintos sectores de la sociedad y construir una alternativa con vocación de mayoría, capaz de interpretar las necesidades de los vecinos y ofrecer respuestas a los problemas de la ciudad.

El concejal Cheppi brindó una charla en el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata.

“En Mar del Plata necesitamos recuperar esa mirada: poner a nuestra ciudad primero, convocar a distintos sectores y construir un proyecto de desarrollo con producción, inversión y trabajo”, sostuvo.

Cheppi también destacó el pragmatismo del exgobernador cordobés a la hora de pensar las relaciones internacionales. “De la Sota también nos enseñó a ser pragmáticos. No se trata de elegir entre Estados Unidos y China, sino de construir relaciones con ambos, cuidar el vínculo estratégico con Brasil y buscar siempre lo que más le convenga a la Argentina. Y esa misma lógica tenemos que aplicar en Mar del Plata: poner los intereses de nuestra ciudad por encima de cualquier prejuicio ideológico”, planteó.

El concejal Cheppi brindó una charla en el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata.

Del encuentro también participaron Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA), Gustavo Pulti, exintendente de Mar del Plata y concejal de Acción Marplatense, y Sol Flores, concejal del Frente Renovador. Durante la actividad, Cheppi recuperó una de las definiciones centrales del legado delasotista sobre el desarrollo económico y el rol del Estado: “Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”.

“Es una definición productiva que sigue vigente. Necesitamos inversión privada, generación de empleo y un Estado eficiente que acompañe el desarrollo de nuestra ciudad”, concluyó.