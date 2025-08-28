"Me dijo que nos vayamos": una famosa periodista dio detalles de su encuentro con Martín Demichelis

La periodista Luciana Elbusto sorprendió a todos y reveló cómo fue su primer encuentro con el exfutbolista Martín Demichelis, que atraviesa el proceso de divorcio de Evangelina Anderson, a quien conoció una semana después de aquella noche con la comunicadora, según explicó la propia mediática. De hecho, en el marco de una charla en el programa "A la tarde", la también amante de Diego Brancatelli mencionó detalles sobre el cara a cara.

En ese contexto, la panelista señaló que el cruce con el ex DT de River fue en el reconocido boliche Sunset, en diciembre de 2007: "Fue poquito tiempo antes de que él empezara a estar con Eva". Posteriormente, Elbusto fue consultada con respecto a lo que ocurrió aquella noche, aunque reconoció que no sabía de quién se trataba y advirtió que se enteró de la identidad de Micho poco después.

"Pasa que en ese momento tenía pelo largo y, a mí, los hombres así no me van", expresó Luciana, quien admitió que acostumbraba a frecuentar el local bailable junto a varios de los participantes de aquella edición de "Gran Hermano". Al mismo tiempo, expresó que el exdefensor no paraba de mirarla hasta que, en un determinado momento, se animó a acercarse para hablarle.

"Me encaró y me dijo que tenía miedo de que yo fuera un paparazzi", aclaró la periodista, quien afirmó que "lo era", pero que no hizo comentarios al respecto. De hecho, señaló que el ex entrenador de Monterrey quiso convencerla para que se fueran juntos, pero que a ella no le "gustó en lo más mínimo". Finalmente, allí descubrió a quien sería su futuro marido y Demichelis hizo su vida con la modelo.