Llega a Mar del Plata una nueva edición del encuentro dirigido a la Salud Integral de las Mujeres

Octubre con Aire de Mujer regresa con una segunda edición, renovada y con nuevas propuestas. Las y los marplatenses podrán vivenciar una tarde dedicada exclusivamente a la mujer de forma gratuita desde las 10 de la mañana y hasta las 20 horas en Sarmiento 2601, el próximo 3 de octubre.

En su primera edición, este evento recibió a más de 500 personas. Esta vez, en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, propone a los asistentes interiorizarse en la salud integral con charlas, talleres, sorteos y espacios interactivos vinculados al bienestar y la prevención de la mujer, en el marco de Octubre Rosa.

“Esta segunda edición nace porque creemos que es necesario seguir generando espacios donde las mujeres puedan encontrarse, informarse y hablar de salud, bienestar y todos los temas que atraviesan nuestra vida”, indicó su creadora, Candela Feuer. También resaltó que es un proyecto que “crece con mucha convicción y con el deseo de que cada mujer se lleve herramientas, inspiración y una red de apoyo”.

Las charlas

Durante la jornada se desarrollarán exposiciones sobre obstetricia, embarazo, fertilidad, salud y adolescencia, salud mamaria, medicina estética y cuidado de la piel, deporte y cáncer de mamas, entre otros.

Respecto a los stands y talleres podrán ser recorridos con propuestas de instituciones de salud, laboratorios, especialistas y un espacio de bienestar, que se sumarán a los sorteos y los talleres interactivos.