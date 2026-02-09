Mar del Plata es sede de un encuentro de jóvenes empresarios con más de 80 participantes

La Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE) realizará en Mar del Plata el Mardel Summit 2026, un encuentro estratégico que convocará a más de 100 empresarios y empresarias de distintas provincias para debatir, planificar y fortalecer la agenda del sector a nivel federal.

El evento se desarrollará los días 11, 12 y 13 de febrero de 2026 en distintos escenarios de la ciudad y tendrá como eje el fortalecimiento institucional, la planificación estratégica y la construcción de una visión común para el futuro del empresariado argentino.

La primera jornada se llevará a cabo en el Torreón del Monje, donde tendrá lugar el Summit junto a un cóctel institucional en el marco del acto de cambio de autoridades de la organización, marcando un punto clave en la agenda nacional de UNAJE.

Durante el segundo día, los participantes protagonizarán una instancia intensiva de trabajo colaborativo de más de ocho horas, orientada a definir lineamientos estratégicos, prioridades y objetivos de mediano plazo. El objetivo es posicionar al empresario y a las empresas como motor de desarrollo del país, y consolidar a UNAJE como representante del sector joven.

El cierre será en Chapadmalal, con una jornada distendida que combinará actividades recreativas, integración y espacios de reflexión, apuntando a fortalecer los vínculos construidos durante el encuentro y reforzar el espíritu de comunidad que caracteriza a la entidad.

Desde la organización destacaron que el Mardel Summit 2026 será un espacio clave de liderazgo, planificación y conexión federal, con la participación de jóvenes empresarios de más de 10 provincias y diversos sectores productivos, que trabajarán en conjunto para impulsar una agenda moderna con impacto real en el desarrollo económico argentino.

Qué es UNAJE

La Unión Argentina de Jóvenes Empresarios es una asociación civil sin fines de lucro que desde hace más de 20 años acompaña a empresarios y empresarias sub 45 de todo el país y de distintas industrias. La entidad reúne a más de 550 integrantes, quienes encuentran en el espacio instancias de formación, vinculación y fortalecimiento de la gestión empresarial.

Su misión es potenciar al empresariado joven para impulsar en Argentina más y mejores empresas.