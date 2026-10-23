FC Barcelona vs Real Madrid CF: primer El Clásico en el Spotify Camp Nou con una apuesta gratis de hasta $100

El FC Barcelona, líder de LaLiga, recibirá al Real Madrid CF en el Spotify Camp Nou el 25 de octubre con una ventaja de 6 puntos sobre su eterno rival. Bajo la dirección de Hansi Flick, los catalanes solo han perdido uno de sus últimos siete enfrentamientos contra los blancos. Por su parte, José Mourinho disputará su primer Clásico desde su regreso al club.

El FC Barcelona arranca con paso ganador

Nueve victorias en nueve partidos y una diferencia de goles de 39-9 le han permitido al conjunto azulgrana sumar 27 puntos y consolidarse cómodamente en lo más alto de LaLiga. En su encuentro más reciente, el equipo de Flick goleó 5-2 al Betis como visitante. Lamine Yamal marcó un gol y dio una asistencia, mientras que Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia y Dani Olmo también se hicieron presentes en el marcador.

En este inicio de temporada, el Barça apuesta por una línea defensiva adelantada y una presión intensa. Este estilo de juego exige una defensa sólida, precisamente uno de los principales desafíos que enfrenta Hansi Flick. Eric Garcia y Andreas Christensen estarán fuera de las canchas hasta noviembre, mientras que Jules Koundé también está en duda, ya que podría no recuperarse a tiempo de su esguince de tobillo para el duelo contra el Real Madrid CF. En ataque, Yamal y Raphinha representan la principal amenaza para sus rivales, con un total combinado de 20 goles y 9 asistencias en LaLiga.

Ambos equipos afrontan un calendario exigente: El Clásico se disputará pocos días después de los compromisos de la Champions League, en los que el FC Barcelona visitó al PSG y el Real Madrid CF recibió al RB Leipzig en el Bernabéu.

El Real Madrid necesita dar un golpe de autoridad

Los blancos han tenido un comienzo de temporada menos convincente, con siete victorias y dos derrotas en nueve partidos. Ambos tropiezos llegaron como visitantes, frente al Betis y al Atlético. En la jornada anterior, el equipo de José Mourinho venció 4-1 al Sevilla en el Bernabéu gracias a un doblete de Kylian Mbappé y a los goles de Arda Güler y Yan Diomande. Con 21 puntos, el Real Madrid CF ocupa el tercer puesto de la clasificación, a 1 punto del Atlético y a 6 del FC Barcelona. Para comenzar a recortar distancias con la cima, los blancos necesitan dar un golpe de autoridad ante el líder de LaLiga.

Vinícius Júnior se perderá el partido contra el FC Barcelona. El extremo recibió una suspensión de cuatro encuentros tras ser expulsado frente al Villarreal. Mientras tanto, Mourinho mantiene a Mbappé como delantero centro, con Jude Bellingham ubicado por detrás de él. Ante la línea defensiva adelantada del conjunto azulgrana, este planteamiento puede abrir espacios para generar ataques rápidos y superar la defensa rival.

La lista de lesionados del Real Madrid CF sigue siendo extensa: Rodrygo y Raúl Asencio estarán fuera hasta enero, mientras que el regreso de Ferland Mendy está previsto para noviembre. Por otro lado, Mbappé y Bellingham, los máximos goleadores del equipo, atraviesan un gran momento de forma. La gran pregunta es: ¿podrán los blancos aprovechar su velocidad y sacar partido de los problemas defensivos del Barça?

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La última victoria del Real Madrid CF en El Clásico fue en octubre de 2025, cuando se impuso 2-1 en el Bernabéu. En enero, el FC Barcelona se llevó el triunfo por 3-2 en la final de la Supercopa de España. El enfrentamiento de mayo de la temporada pasada, disputado en el Spotify Camp Nou, terminó con una victoria por 2-0 para los catalanes, resultado que les aseguró el título de LaLiga. Ambos goles llegaron durante los primeros 18 minutos. El 25 de octubre, esta histórica rivalidad escribirá un nuevo capítulo con el primer Clásico de la temporada.

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