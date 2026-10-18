Del Hotel Provincial al Minella: así recrean Mar del Plata dentro de un juego

Mientras millones de personas utilizan Minecraft para levantar casas, castillos y mundos imaginarios, una comunidad internacional decidió llevar el juego mucho más lejos: reconstruir la Tierra tal como es, con sus calles, edificios y barrios. En ese desafío, Mar del Plata también tiene su lugar, con parte de su paisaje urbano trasladado al universo de los bloques.

La iniciativa se llama Build The Earth (BTE) y comenzó a replicarse en Argentina a partir del entusiasmo de jugadores que encontraron en el proyecto una manera de colaborar con algo más grande que una construcción individual. Entre ellos está Gonzalo, un marplatense que retomó la tarea de recrear distintos sectores de la ciudad y que hoy avanza con nuevos edificios y cuadras.

El proyecto combina tecnología, trabajo colectivo y una cuota de identidad local. Porque, detrás de cada edificio levantado dentro del juego, hay una intención que va más allá de reproducir una fachada: conservar una parte del lugar donde viven quienes participan.

De una propuesta en Estados Unidos a un proyecto argentino

El origen de Build The Earth se remonta a Estados Unidos, donde un youtuber conocido como PippenFTS propuso la idea de reconstruir el planeta dentro de Minecraft. La iniciativa despertó rápidamente el interés de jugadores de distintos países, que comenzaron a organizarse para llevarla adelante.

Felipe Lucino, estudiante de psicología, Administrador general y director de relaciones públicas y proyectos educativos en BTE Argentina, explicó en diálogo con 0223 que la propuesta inicial funcionó como una invitación abierta a la comunidad: “Básicamente, le tiró al aire la idea para quien la quiera levantar”. La repercusión no tardó en llegar y, poco después, un grupo de jugadores argentinos se sumó al desafío.

Así nació BTE Argentina, una comunidad que comenzó a organizarse para recrear el territorio nacional. Parte de quienes participaron durante los primeros días continúan involucrados en la actualidad y algunos de esos constructores son quienes coordinan el proyecto.

La organización se consolidó a través de Discord, una plataforma que permite crear canales y grupos de comunicación. Allí se abrió un espacio específico para Argentina: “Gente que no tenía ninguna relación pudo conectar, comenzar a colaborar y comunicarse mientras recreaban y cumplían la misión propuesta por el proyecto global en nuestro país”, contó Lucino.

De esa manera, una iniciativa nacida en internet empezó a reunir a jugadores de distintos puntos del territorio con un objetivo compartido: construir una versión digital de la Argentina, ciudad por ciudad.

Construir una ciudad puede llevar horas, meses o años

La recreación de los espacios reales exige mucho más que colocar bloques al azar. Para conseguir que un edificio o una calle se parezcan a sus equivalentes originales, los participantes deben respetar las formas, las proporciones y los colores de las construcciones.

Sin embargo, el tiempo necesario para completar cada sector depende de su complejidad y del nivel de detalle que se quiera alcanzar. Algunas estructuras pueden terminarse en una jornada, mientras que otras permanecen en construcción durante años.

Felipe puso como ejemplo los trabajos que se realizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el equipo avanza con el Barrio 31 y la zona portuaria de Retiro. También mencionó proyectos individuales que demandan largos períodos de dedicación.

“Hay proyectos que te pueden tomar unos días, meses o incluso años”, señaló. Como contraste, recordó que la construcción de un edificio como el Museo del Cabildo demandó alrededor de ocho horas de trabajo.

La iniciativa también contempla cierta libertad creativa para quienes participan, siempre que se mantenga la fidelidad con el lugar original. La idea es que cada constructor pueda trabajar a su manera, pero sin alterar las características esenciales de las estructuras que busca reproducir.

El equilibrio entre creatividad y precisión es uno de los pilares de Build The Earth: permitir que cada participante deje su impronta sin perder de vista el propósito de reconstruir el mundo real a escala.

Mar del Plata, entre los escenarios que ya tienen su lugar

La historia de la ciudad dentro del proyecto comenzó antes de la llegada de Gonzalo. Entre 2020 y 2021, otro jugador marplatense había empezado a reproducir algunos de los sectores más reconocibles de la costa, aunque con el tiempo el trabajo quedó interrumpido.

Para entonces, ya estaban construidos el Hotel Provincial, la Plaza Colón y algunos edificios del Boulevard Marítimo. También se habían trazado varias cuadras que iban a formar parte de un evento que finalmente no se realizó.

Gonzalo, un estudiante de arquitectura, se incorporó a Build The Earth en 2024 y decidió retomar lo que había quedado pendiente. En lugar de comenzar desde cero, continuó sobre las bases existentes y empezó a ampliar el mapa de Mar del Plata.

A los primeros avances se sumaron el Casino, la Plaza del Milenio, distintos sectores de la avenida Colón y parte de la costa, incluida la zona de La Rambla cercana al Hermitage. El trabajo, sin embargo, está lejos de haber terminado: todavía quedan numerosas cuadras y edificios por recrear.

Otro de los puntos destacados es el estadio José María Minella, que fue construido y completado por un jugador de Córdoba. A diferencia de otros sectores que continúan en desarrollo, esa obra ya puede considerarse finalizada dentro del proyecto.

La presencia de estos lugares permite que la ciudad empiece a reconocerse dentro del mapa virtual, aunque todavía falta mucho para reproducir la totalidad de su entramado urbano.

Un trabajo que hoy depende de un solo marplatense

A pesar de la magnitud del desafío, la construcción de Mar del Plata no cuenta actualmente con un equipo numeroso y estable. Gonzalo lleva adelante buena parte de las tareas por su cuenta, mientras intenta despertar el interés de otras personas que quieran sumarse.

El proyecto no exige que los participantes trabajen en grupo ni que se dediquen a una zona determinada. Cada constructor puede elegir el lugar que desea recrear, de acuerdo con sus intereses y con el tiempo que tenga disponible.

En el caso de Gonzalo, la cercanía con los espacios que conoce cotidianamente funciona como una motivación para continuar. La idea es avanzar progresivamente y ampliar la cantidad de personas que colaboran con la ciudad.

Ese crecimiento depende, en buena medida, de que otros jugadores se entusiasmen con la posibilidad de construir su propio entorno. No hace falta comenzar por un edificio emblemático: también se puede trabajar sobre una casa, una plaza o una cuadra del barrio.

La propuesta es que Mar del Plata se complete a partir de los aportes de quienes la conocen y quieran dejar una representación de sus espacios más significativos.

Cómo sumarse a Build The Earth y explorar el mapa

Aunque el trabajo de construcción es gratuito, existe un requisito para intervenir directamente en el servidor: contar con una cuenta oficial de Minecraft adquirida a través de los canales autorizados.

Esa condición puede convertirse en una dificultad para algunos interesados, pero no impide que colaboren de otras maneras. La comunidad también necesita fotografías, referencias visuales de edificios y difusión para continuar ampliando el proyecto.

“Los proyectos que se llevan a cabo es por el puro amor al arte que le pone uno a construir algo, su barrio, su ciudad, su provincia”, resumió Felipe.

Además, quienes no quieran construir pueden ingresar para recorrer las zonas que ya fueron recreadas. Para visitar el mapa no es necesario instalar el paquete de recursos o modpack que utilizan los constructores, ya que esas herramientas están destinadas a facilitar las tareas dentro del servidor.

De esta forma, Build The Earth ofrece dos posibilidades: participar activamente en la reconstrucción del territorio o conocer el resultado del trabajo colectivo como visitante.

Más allá del desafío técnico, uno de los aspectos que distinguen a la iniciativa es su potencial para conservar una representación de los lugares cotidianos. La reconstrucción no se limita a los monumentos más conocidos ni a los grandes centros urbanos: también puede incluir espacios que forman parte de la vida diaria de cada comunidad.

En Mar del Plata, eso significa que, además del Casino Central, el Hotel Provincial o la Torre Tanque, también podrían aparecer las escuelas, los hospitales, los comercios de barrio y las plazas que forman parte de la rutina de sus habitantes.

Felipe considera que esa posibilidad es uno de los grandes atractivos de la propuesta. “Podemos dejar una especie de caja del tiempo digital del día a día de cada uno”, sostuvo.

La dimensión global del mapa permite, además, que personas de otros países recorran esos espacios y conozcan lugares que probablemente nunca visitaron en el mundo real. "Queremos dejar una marca a un nivel antes inalcanzable”, sintetizó.

El desafío ahora es que más marplatenses se animen a participar. Porque, en este mundo de bloques, la ciudad no se construye solamente desde los grandes monumentos, sino también desde los recuerdos y los lugares cotidianos de quienes la habitan.