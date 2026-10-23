El Concejo aprobó por unanimidad la protección patrimonial del Parador Ariston

El Parador Ariston fue declarado bien de Interés Patrimonial municipal, con Categoría Patrimonial “A”, por unanimidad del Concejo Deliberante.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una ordenanza que declara al Parador Ariston como bien de Interés Patrimonial, con Categoría Patrimonial “A”, y dispone su incorporación al Código de Preservación Patrimonial del distrito, en el marco de la inversión privada que busca recuperar el espacio ubicado en la esquina de Corbeta Uruguay y la calle Juan Otimio Tesone, en el barrio Playa Serena.

La medida fue solicitada este año por el Ejecutivo y, tras la aprobación, se incorpora el inmueble al listado de bienes protegidos por las ordenanzas 10.075 y 19.660, que regulan la preservación del patrimonio arquitectónico del partido. La normativa fue sancionada por unanimidad, aunque La Libertad Avanza, Unión por la Patria y Frente Renovador se abstuvieron, sin exponer los motivos.

El Concejo Deliberante aprobó la norma por unanimidad, aunque algunos bloques se abstuvieron.

En los fundamentos del proyecto presentado por el entonces intendente interino Agustín Neme, se indicó que la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano elaboró un informe para evaluar la procedencia de la declaratoria. A su vez, la Unidad de Gestión de Preservación Patrimonial, autoridad de aplicación del código, recomendó avanzar con la iniciativa por unanimidad de sus miembros presentes.

El documento también recordó que el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional mediante la Ley 27.538, promulgada el 19 de diciembre de 2019. La nueva ordenanza suma ahora su reconocimiento dentro del régimen de protección patrimonial municipal.

El proyecto de restauración presentado por los propietarios debe ser evaluado por la Comisión Nacional de Monumentos.

El nuevo reconocimiento patrimonial se suma al respaldo que el Concejo Deliberante había expresado en septiembre al proyecto de restauración integral del Parador Ariston. En aquella oportunidad, aprobó una comunicación para solicitar a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos que resolviera favorablemente la iniciativa presentada por la firma Parador Ariston S.A., que contempla la recuperación del edificio y el desarrollo de un emprendimiento comercial gastronómico.

El proyecto de restauración requiere la autorización del organismo nacional porque el inmueble fue declarado Monumento Histórico Nacional mediante la Ley 27.538. La propuesta privada apunta a recuperar la construcción original, diseñada por Marcel Breuer junto a los arquitectos Eduardo Catalano y Francisco Coire, y preservar sus características arquitectónicas. La iniciativa prevé una inversión privada para poner en valor el edificio, que atravesó décadas de deterioro y abandono.

Las instalaciones del Ariston se encuentran en condiciones de un avanzado deterioro.

El reclamo por la autorización nacional también había sido planteado en mayo por la Uocra Mar del Plata, que pidió agilizar los trámites para permitir el avance de las obras. De esta manera, la declaración de Interés Patrimonial municipal se suma a las gestiones institucionales que buscan preservar el histórico inmueble de Playa Serena, mientras el proyecto de restauración continúa sujeto a la evaluación de la comisión nacional.