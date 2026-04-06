Café, hotel y paseos: cómo avanza la restauración del emblemático Parador Ariston

Mar del Plata vive un momento clave en la recuperación de uno de sus símbolos arquitectónicos más reconocidos. Se trata del Parador Ariston, que comenzó a dar pasos concretos hacia su restauración a través de un proceso que integra criterios de preservación patrimonial y planificación de nuevos usos culturales, gastronómicos y turísticos.

El Parador Ariston es la única obra en Latinoamérica del húngaro Marcel Breuer, una figura central de la arquitectura moderna y del movimiento Bauhaus. Su diseño elevado y sus formas curvas lo convierten en una joya singular del paisaje costero marplatense, que durante décadas permaneció en estado de deterioro.

El proyecto es impulsado por los empresarios Miguel Martínez Allué, Mara Knezevic y Marcelo Poczinok, vinculados a La Fonte D’Oro, junto al estudio Mariani Pérez Maraviglia Cañadas. La iniciativa contempla la recuperación del parador histórico y el desarrollo de un hotel y una nueva cafetería, buscando integrar la ciudad, el paisaje costero y el patrimonio arquitectónico en un único conjunto.

El estudio arquitectónico plantea que el hotel funcione como un pabellón de fondo, enmarcando al Parador Ariston como protagonista absoluto. Además, el espacio de La Fonte D’Oro se concibe como un punto de encuentro urbano y mirador privilegiado, reforzando la conexión visual entre la ciudad y el icónico edificio.

Especialistas en patrimonio, como las arquitectas María Eugenia Millares y Majo de la Fuente, ratificaron que la intervención seguirá normas internacionales de restauración, restituyendo la obra a su estado original de 1948, fecha en que Breuer, junto a los arquitectos argentinos Catalano y Coire, diseñaron el parador. Se realizarán estudios históricos, cateos de materiales e informes estructurales para garantizar la autenticidad del proyecto.

En paralelo, las interioristas Angie Vaca y Valentina Masallera trabajan en el diseño interior y la ambientación, respetando la geometría y la materialidad original de Breuer, mientras que la supervisión técnica está a cargo de Bianca Muñoz.