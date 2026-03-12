Durante décadas, muchos edificios patrimoniales fueron símbolo de una época de esplendor que lentamente quedó atrapada en el deterioro y la falta de mantenimiento. Lo que alguna vez fue símbolo de elegancia y poder de unas pocas familias aristocráticas quedó cerrado detrás de muros deteriorados condenados al abandono.



Hoy, a través de proyectos impulsados por inversiones privadas, esos mismos espacios comienzan a renacer: restaurados con respeto por su historia y refuncionalizados para nuevos usos que permiten que el patrimonio vuelva a integrarse a la vida de la ciudad.

Ejemplos reconocidos de patrimonios refuncionalizados

Desde la costa hasta la zona portuaria, la ciudad transforma pasivos urbanos y ambientales en activos estratégicos que revitalizan la vida comercial, cultural y residencial.

El Distrito de Arte y Diseño (DAD), en Juan B. Justo y Edison, prevé la construcción de varios edificios residenciales junto a espacios comerciales.

Una nueva etapa de modernización urbana impulsada en gran medida por inversiones privadas ubica a Mar del Plata entre las ciudades destacadas de crecimiento planificado a nivel continental. Estos inversores buscan recuperar edificios históricos, predios abandonados y proyectos que durante años quedaron inconclusos. En distintos puntos de la ciudad, desarrolladores y grupos empresarios están avanzando con iniciativas que no solo reactivan esos espacios, sino que también proyectan una ciudad más dinámica y adaptada a las demandas actuales.

La voces en contra de la refuncionalización de patrimonios

En el camino aparecen detractores y organizaciones que intentan, mediante amparos, “litigios sin gastos“, difamaciones y declaraciones sin sustento técnico o legal, argumentar que es mejor el abandono sobre cómo resolver una problemática que genera dolores de cabeza: qué hacer con esos inmuebles que son una postal de decadencia y degradación para la ciudad.

Durante décadas, varias de estas construcciones quedaron atrapadas entre falta de financiamiento, mantenimiento, juicios de herederos y proyectos que se prometían pero nunca se concretaban.

"No sirve quejarse y dejar que los inmuebles se deterioren, es necesario que los recuperemos pero dentro de una impronta moderna de desarrollo estratégico de la ciudad", confiaron en off desarrolladores a 0223.

El resultado fue la aparición de pasivos urbanos que deterioraban el entorno, afectaban la seguridad y frenaban el desarrollo de zonas emblemáticas. Hoy, el sector privado aparece como uno de los actores clave para revertir esa situación, apostando por la recuperación de esos lugares y su integración a la vida cotidiana de la ciudad.

Nuevos usos que respeten la historia

Uno de los aspectos que destacan los desarrolladores es la necesidad de darle nuevos usos a edificios con valor patrimonial para devolverles vida y poner fin al abandono. En muchos casos, la recuperación se plantea combinando restauración arquitectónica con propuestas contemporáneas como locales comerciales, espacios gastronómicos, centros culturales, desarrollos residenciales y hoteleros, una fórmula que permite sostener económicamente estos proyectos en el tiempo.

Ex Hotel Horizonte

Hoy devenido en un espacio gastronómico y deportivo bajo la gestión e inversión de una reconocida cadena deportiva con renombre local, también es un ejemplo de puesta en valor de patrimonios abandonados hace décadas en la ciudad.

Château Frontenac

Otro de los proyectos que combina recuperación patrimonial con desarrollo inmobiliario es el del histórico Château Frontenac. Allí se plantea la restauración del chalet original mientras se desarrollan nuevas construcciones en el predio.

El Torreón y “La Llorona”

También son ejemplos emblemáticos de cómo la inversión privada y la inyección de capital de empresas pone en valor espacios abandonados que supieron brillar hasta que se apagaron por crisis económicas y problemas sucesorios de herederos o cuantas otras razones se le pueda encontrar a la otrora ruina de esos chalets que fueron declarados patrimonio histórico de la ciudad.

Nuevas torres residenciales sobre Alem y la costa

Una propuesta nueva entre dos torres icónicas de la zona (Maral Explanada de Cesar Pelli y Unkanny de Carlos Ott). Se apunta a revalorizar uno de los puntos más emblemáticos del frente marítimo incorporando arquitectura contemporánea y nuevas funciones a los chalets patrimoniales que las componen y que ponen en valor. En un caso el Chalet Ave María, sobre la calle Alem y Gascón- devenido en un nuevo espacio cultural para la ciudad- y en el otro el Chalet María Frers de Mahn que sumará un nuevo espacio gastronómico a la ciudad permitiendo a los marplatenses volver a disfrutar “la Robla” como popularmente se la conoce, que yace en ruinas tras décadas de abandono.

Maral Explanda

Convertidas en un nuevo icono de Mar del Plata, las famosas “torres de Pelli” son otro ejemplo de recuperación y activación de un pasivo urbano. En el predio donde alguna vez funcionó el hotel explanada, seguido por un centro de salud, una estación de servicio y años de desidia y abandono, hoy la ciudad ve un proyecto que nada tiene que envidiarle a las grandes ciudades del mundo. Un nuevo punto de referencia de locales y turistas, en sus 45.000m2 las tres torres proyecto del mundialmente conocido César Pelli, son un icono de esta nueva etapa.

DAD y Bendu

A la par, grandes inversiones redefinen áreas completas de la ciudad, activando aquello que era un pasivo urbano y que hoy pasa a ser una zona neurálgica de la ciudad. Tal es caso del DAD en donde alguna vez funcionaron el Superdomo y Feridomo y, BENDU en lo que fue la "Manzana de los Circos".

El Distrito de Arte y Diseño (DAD), en Juan B. Justo y Edison, prevé la construcción de 145.000m2 con 6 edificios de usos múltiples entre residencias, hotelería, oficinas y basamento comercial con espacios verdes y un rol protagónico del arte y diseño como punto de partida del proyecto. El primer edificio llamado Malecón DAD ya está en ejecución y asoma arriba de la empalizada, haciendo realidad una gran apuesta por la ciudad.

El "Puerto Madero marplatense" se proyecta como un verdadero polo cultural y comercial.

Apodado por los medios porteños como “el Puerto Madero marplatense”, se trata de un nuevo distrito urbano que se consolida como el barrio joven y la nueva postal de la unión entre la histórica Playa Grande y la nueva centralidad sur de la ciudad.

A la par el nuevo paseo comercial BENDU brilla a solo dos cuadras del DAD, reconvirtiendo la histórica Manzana de los Circos que durante años fue símbolo de abandono. Sobre un predio de más de 30 mil metros cuadrados que durante años permaneció cerrado nació este multiespacio que reúne gastronomía, comercio, cultura y entretenimiento. La iniciativa no solo recuperó un lugar simbólico del Puerto, sino que además generó un nuevo punto de encuentro para marplatenses y turistas durante todo el año.

Parador Ariston

Otro ejemplo emblemático es el de una pieza clave de la arquitectura moderna diseñada por Marcel Breuer e inaugurada en 1948. Tras décadas de abandono, el edificio fue adquirido por inversores locales que impulsan su restauración. El objetivo es rescatar una obra arquitectónica única y reintegrarla al circuito urbano, combinando preservación patrimonial con nuevos usos comerciales que garanticen su mantenimiento.

"La apuesta es que no queden atrapados en el abandono"

En conjunto, estas iniciativas reflejan un cambio de paradigma en el desarrollo de Mar del Plata. Lejos de quedar atrapados en el abandono, muchos edificios históricos y predios degradados comienzan a encontrar una segunda oportunidad a partir de la inversión privada.

La apuesta no solo apunta a recuperar espacios simbólicos, sino también a construir una ciudad más moderna, activa durante todo el año y con nuevos polos de actividad económica y cultural. Para el sector desarrollador, este proceso marca el inicio de una etapa en la que Mar del Plata busca renovar su infraestructura urbana, activando pasivos abandonados y generando nuevas centralidades sin perder su identidad histórica.