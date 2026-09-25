El Concejo respaldó la restauración del Parador Ariston y le pide a un organismo nacional que la autorice

El proyecto de restauración presentado por los propietarios debe ser evaluado por la Comisión Nacional de Monumentos.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves una comunicación para expresar su respaldo a la restauración integral del Parador Ariston, uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio arquitectónico de Mar del Plata, y en donde está prevista una inversión privada para recuperarlo y montar un proyecto comercial.

Precisamente, la iniciativa impulsada por el PRO solicita que la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos resuelva favorablemente el proyecto presentado por la firma Parador Ariston S.A., que contempla la recuperación y puesta en valor del histórico inmueble. Es que como el inmueble cuanta con una declaración de Monumento Histórico Nacional, es necesaria la autorización del organismos para el desarrollo del emprendimiento.

El edificio fue diseñado por Marcel Breuer y declarado Monumento Histórico Nacional por su valor arquitectónico y cultural.

El texto aprobado señala que el Concejo “ve con agrado” que el organismo nacional dé una respuesta favorable a la iniciativa, en virtud de la relevancia arquitectónica, cultural e histórica del edificio para Mar del Plata, la provincia de Buenos Aires y el país. El proyecto fue aprobado por unanimidad en la sesión de este jueves, aunque con abstenciones de los bloques opositores.

El Ariston fue diseñado por el arquitecto húngaro Marcel Breuer junto a Eduardo Catalano y Francisco Coire y fue inaugurado en 1947 sobre el frente costero de Playa Serena. Se trata de la única obra de Breuer en América Latina y es considerado uno de los exponentes más relevantes de la arquitectura moderna vinculada a la escuela Bauhaus en el país.

El Concejo Deliberante respaldó el proyecto para restaurar el histórico Parador Ariston de Mar del Plata.

El edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional mediante la Ley 27.538, en reconocimiento a su valor arquitectónico y cultural. Su diseño se caracteriza por una estructura elevada sobre pilotes, grandes superficies vidriadas y una particular planta con forma de “doble trébol”.

Entre los fundamentos de la iniciativa se destaca además que el edificio fue construido en apenas 60 días y mediante técnicas innovadoras para la época, entre ellas el uso de losetas de lava volcánica para alivianar las cargas estructurales.

Un edificio deteriorado

El pronunciamiento del Concejo también pone el foco en el estado actual del inmueble. Los fundamentos advierten que el Parador Ariston atravesó durante años un proceso de deterioro y abandono, que comprometió seriamente su conservación.

Recientemente el edificio fue adquirido por una sociedad integrada por Miguel Martínez Allué, Marcelo Poczinok y Mara Knezevic, todos vinculados al grupo empresario gastronómico La Fonte D'Oro, quienes avanzaron con un proyecto de restauración que debe ser analizado por la Comisión Nacional de Monumentos. El objetivo planteado es recuperar el edificio original y preservar sus características arquitectónicas.

Las instalaciones del Ariston se encuentran en condiciones de un avanzado deterioro.

El deterioro del Ariston ya había generado preocupación pública y reclamos para encontrar una solución que permitiera recuperar el inmueble. En mayo, la Uocra había reclamado al gobierno nacional que se agilizaran los trámites vinculados con el proyecto de remodelación, mientras que en junio 0223 mostró el estado de abandono en el que se encontraba la construcción.