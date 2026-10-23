La peor noticia para Colapinto: fue penalizado en el Gran Premio de Estados Unidos

Colapinto y una sanción que lo va a complicar de cara al domingo.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) fue penalizado con 10 puestos en el Gran Premio de las Américas por el uso indebido de las unidades de control electrónico.

La noticia se conoció en medio de las Prácticas Libres 1 en el GP de las Américas en Austin, Texas, donde fue penalizado por usar la cuarta unidad de control electrónico, cuando en el reglamento se especifica que solo se pueden usar tres. La sanción, confirmada por la FIA, se aplicará este sábado sobre el resultado de la clasificación para la carrera del domingo.

Colapinto no estará solo en la lista de penalizados en Austin. Arvid Lindblad (Racing Bulls) perderá cinco puestos tras montar su sexto motor de combustión interna (ICE). En tanto, Gabriel Bortoleto (Audi) acumula una sanción de veinte posiciones tras incorporar un cuarto acumulador de energía y una cuarta unidad de control electrónico, con diez lugares de castigo por cada elemento adicional.

Estas resoluciones de los comisarios deportivos modificarán de manera directa la conformación de la parrilla definitiva para la competencia del fin de semana en suelo estadounidense.

Colapinto (Alpine) terminó decimoséptimo en la práctica libre 1 del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El argentino registró un mejor tiempo de 1:38,121, para quedar a dos segundos y 69 milésimas del líder de la sesión, que fue el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

De todas maneras, la sesión no fue nada buena para Alpine en general debido a que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, finalizó en el decimoquinto lugar. En lo que respecta a las primeras posiciones, el primer puesto quedó en manos de Leclerc, quien giró en 1:36,052 para sacarle 84 milésimas a su escolta, que fue el neerlandés Max Verstappen.



