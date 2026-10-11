La pesadilla de Colapinto no termina: Alpine volvió a fallar y lo dejó afuera

En la mitad de la carrera el motor del monoplaza francés se volvió a quedar como ayer en la Sprint y el piloto argentino tuvo que abandonar.

Un fin de semana para el olvido para Franco Colapinto. Luego de haber abandonado ayer en la Sprint y luego rozar el muro en la Q2, hoy cuando se estaba acercando a los puntos con un buen ritmo, el Alpine se quedó por completo y obligó a que el piloto argentino tenga que abandonar la carrera.

Sin dudas para la moral y confianza de Colapinto es un golpazo muy duro teniendo en cuenta de que con este abandono son tres carreras consecutivas sin poder sumar puntos, algo que lo relega claramente del top ten del campeonato de pilotos.

Con respecto a la parte alta de la clasificación: Max Verstappen sumó su segunda victoria consecutiva en la temporada y su primera en Singapur, único circuito que le faltaba en su carrera, sigue escalando puestos en la tabla de posiciones. El neerlandés le sacó más de siete segundos a Charles Leclerc que finalizó en el segundo lugar y más de 17 a Kimi Antonelli que completó el podio.

La clasificación la completaron: Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Nico Hulkemberg, George Russell y Isack Hadjar. Sobre el final Pierre Gasly perdió el último punto ante el piloto de Red Bull y otra vez Alpine se quedó sin puntos.

Campeonato de Pilotos:

Kimi Antonelli 340 George Russell 238 Lewis Hamilton 229 Max Verstappen 221 Charles Leclerc 215 Lando Norris 201 Oscar Piastri 138 Isack Hadjar 97 Liam Lason 75 Pierre Gasly 41 Arvid Lindblad 38 Franco Colapinto 27

Campeonato de Constructores:

Mercedes Ferrar McLaren Red Bull Racing Bulls Alpine

La próxima fecha del campeonato mundial de la Fórmula 1 se disputará del 23 al 25 de octubre en Austin cuando comience la serie de tres consecutivas en América con: Estados Unidos, México y Brasil.