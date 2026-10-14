Franco Colapinto explotó y les hizo un fuerte pedido a los argentinos: “No me ayudan”.

El piloto argentino agradeció el apoyo de sus fanáticos, pero les pidió que frenen los ataques contra otros corredores y miembros de su equipo.

Franco Colapinto alzó la voz y les hizo un pedido especial a los fanáticos argentinos que lo acompañan en la Fórmula 1. A través de un video, el piloto de Alpine agradeció el cariño que recibe desde sus comienzos en la categoría, pero cuestionó las agresiones dirigidas hacia otros protagonistas del automovilismo. Con un mensaje contundente, dejó en claro que esas actitudes no lo benefician y pueden terminar perjudicando su futuro deportivo.

“Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan, ni a mí, ni a mi futuro”, expresó el pilarense, en una declaración que apuntó directamente a quienes atacan a otros pilotos en las redes sociales. Su intención fue marcar un límite y explicar que el respaldo que recibe no debe convertirse en una herramienta de confrontación con sus rivales.

En su mensaje, el corredor argentino también hizo referencia a las agresiones contra sus compañeros de equipo, mecánicos e ingenieros, personas con las que comparte el trabajo cotidiano dentro de la Fórmula 1. Colapinto remarcó que el apoyo de los hinchas es importante para seguir creciendo, mejorar su rendimiento y luchar por buenos resultados, pero insistió en que las críticas violentas no contribuyen a alcanzar esos objetivos.

“Tenemos que intentar mejorar como sociedad”, sostuvo el piloto, con un llamado a la reflexión para sus seguidores. La intención de Colapinto es que el acompañamiento se mantenga tanto en los momentos positivos como en las situaciones complicadas, sin que las diferencias deportivas se transformen en insultos o ataques personales contra quienes forman parte de la categoría.

Por otro lado, el representante argentino explicó su decisión de tomarse un descanso de las redes sociales para concentrarse en su carrera y en el trabajo con Alpine. La medida busca que pueda enfocarse en su preparación y en las exigencias de la competencia, aunque aclaró que continuará en contacto con sus fanáticos durante los fines de semana de carrera. De esta manera, pretende mantener el vínculo con quienes lo siguen sin quedar atrapado en las polémicas digitales.

“Vamos a seguir luchando para que me vaya bien”, afirmó Colapinto al cerrar su mensaje, con un nuevo agradecimiento a quienes lo acompañan desde sus primeros pasos en el automovilismo internacional. El piloto también manifestó sus ganas de reencontrarse pronto con los fanáticos en las carreras más cercanas a la Argentina. Su pedido fue claro: seguir alentándolo, pero sin agredir a los demás, porque el apoyo que necesita para avanzar en la Fórmula 1 debe expresarse desde el respeto.