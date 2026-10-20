Franco Colapinto va por la revancha en Austin: la frase con la que encendió la ilusión

El piloto argentino se prepara para el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, donde buscará dejar atrás las últimas carreras complicadas y volver a sumar puntos con Alpine.

Franco Colapinto encara con renovadas expectativas el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Después de una serie de resultados adversos, el piloto argentino se mostró entusiasmado por el comienzo de la gira americana, que continuará en México y Brasil. En la previa de la actividad en Austin, el representante de Alpine dejó en claro que trabaja para cambiar la tendencia y volver a ser competitivo en una etapa del calendario que considera especial.

Colapinto quiere volver a sumar después de tres carreras complicadas

“Tengo muchas ganas de volver a correr en Austin y empezar uno de los tripletes más divertidos del año”, expresó Colapinto ante la prensa. El argentino destacó la importancia de competir en Texas, México y São Paulo, tres escenarios en los que espera sentir el respaldo de los fanáticos latinoamericanos. “Especialmente por el apoyo de los fans que están más cerca de casa”, agregó, en referencia al entusiasmo que genera su presencia en la máxima categoría.

El Circuito de las Américas ocupa un lugar especial para el piloto de Pilar, que conoce las características del trazado texano y valora el espectáculo que ofrece. “Austin tiene un ambiente increíble y es una de mis carreras favoritas. El circuito es espectacular y creo que con los coches de este año veremos una competición muy emocionante”, aseguró. Sus palabras reflejan la confianza con la que afronta un fin de semana que puede resultar importante para recuperar sensaciones al volante del Alpine.

El argentino ya corrió dos veces en COTA

La preparación también fue un punto central de su mensaje. Tras las dificultades de las últimas presentaciones, Colapinto trabajó junto con sus ingenieros en Enstone para analizar el rendimiento del auto y encontrar soluciones que le permitan dar un paso adelante. “Hemos tenido varias carreras difíciles últimamente, pero estuve trabajando mucho con mis ingenieros en Enstone para asegurarnos de que las próximas sean mejores”, explicó. Y cerró con una frase que alimenta la ilusión de los fanáticos: “Estoy muy motivado para volver a tener un buen fin de semana en Austin”.

El historial de Colapinto en Estados Unidos suma motivos para la expectativa. En 2024, durante su primera temporada en la Fórmula 1 con Williams, terminó décimo en Austin y consiguió un punto en el campeonato. Un año después, ya con Alpine, finalizó en el puesto 17, en una carrera complicada en la que igualmente quedó por delante de Gabriel Bortoleto y Pierre Gasly, mientras que Carlos Sainz no pudo completar la prueba. Además el año pasado tiene el highlight de haber superado a su compañero de equipo en una gran maniobra pese a que el equipo no se lo permitió.

Con el inicio de la gira americana, Colapinto tendrá una nueva oportunidad para demostrar su evolución y acercarse a los puestos que otorgan puntos. Austin será el primer desafío de una seguidilla exigente que seguirá en México y Brasil, con el acompañamiento de miles de seguidores argentinos. La expectativa está puesta en que el trabajo realizado durante el receso se traduzca en mejores resultados y le permita al piloto de Alpine recuperar protagonismo en la recta final de la temporada.

Los horarios de este fin de semana