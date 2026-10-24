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Robo de bicicletas

Lo amenazaron con un arma blanca para robarle la bicicleta

Sucedió en Batán. Los dos autores de 18 y 19 años fueron aprehendidos y notificados de la formación de una causa penal.

Robaron una bicicleta.

24 de Octubre de 2026 10:14

Por Redacción 0223

PARA 0223

Dos jóvenes de 18 y 19 años que amenazaron con un arma blanca a un adolescente para robarle la bicicleta fueron aprehendidos por personal policial y quedaron alojados en el complejo penitenciario de Batán.

Fue personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría octava el que redujo a los sujetos acusados del hecho en la zona de Hugo del Carril y Parra. Según la denuncia, la víctima fue interceptada por dos sujetos que la amenazaron con un arma blanca y le sustrajeron su bicicleta.

Los dos fueron aprehendidos.

Durante el procedimiento, se recuperó la bicicleta sustraída y se secuestró otra bicicleta que habría sido utilizada durante el hecho.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación de la causa, la restitución del rodado a la víctima y el traslado de ambos imputados a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

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