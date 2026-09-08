“Todos los días trabajamos con miedo”: comerciantes denuncian una ola de inseguridad en avenida Luro y Alió

Vecinos de el barrio San Cayetano reclaman por la constante inseguridad y advierten que los hechos delictivos no ocurren de forma aislada. Las situaciones van desde robos de autos y el uso de inhibidores de alarmas, hasta el robo de bicicletas y agresiones a ciclistas.

Comerciantes de la zona de avenida Luro, entre Nasser y Arturo Alió, debieron empezar a tomar medidas en conjunto ante los constantes hechos de inseguridad. En diálogo con 0223, reclamaron que no son situaciones aisladas y que ocurren a toda hora.

"La situación es que todos los días hay un hecho de inseguridad, pero es todos los días, es algo cotidiano ya. Trabajamos con miedo. Todos los días es trabajar con miedo", comentó Soledad, dueña de un local de ropa en Luro y Remedios de Escalada.

Entre los hechos más frecuentes destacan el robo de autos y de bicicletas. "El tema del robo de bicicletas lo vemos mucho nosotros. Vienen dos personas por día mínimo a comentar que les robaron la bici y a pedir presupuesto para el seguro", sostuvo Mariano, trabajador de una bicicletería en Luro y Paula Albarracín.

El comerciante además advirtió que los propios empleados y vecinos se alertan entre sí sobre los robos en la zona para tener mayor cuidado.

A su vez, los robos de autos mediante el uso de inhibidores son otra de las modalidades que más preocupan. Así lo contó Diego, trabajador de un comercio de productos de limpieza y químicos ubicado en Luro, casi Estado de Israel, en diálogo con este medio: "Lo que más se ve últimamente es el tema del inhibidor de la alarma. Cuando entran clientes acá al negocio, o hemos escuchado a clientes que les ha pasado lo mismo en la misma zona, por la avenida Luro entre 180 y Champagnat, siempre suelen haber estos casos".

Sobre este tema, los comerciantes enfatizan que la situación no es aislada y que, pese a las denuncias y reclamos, no hay suficiente presencia policial.

"Y no vemos un patrullero, la presencia policial no está. Por ahí pasa uno de vez en cuando. Estamos totalmente desprotegidos", comentó Soledad a 0223, quien también relató que, por esta situación, debieron tomar medidas como cerrar un poco más temprano y avisarse entre los comerciantes al momento de cerrar.

Además, comenzaron a estar más atentos a quienes ingresan a los locales y, en algunos casos, a reservarse el derecho de admisión, como contó Diego.