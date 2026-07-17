Video: simuló ser vecino, le abrieron la puerta del edificio y se robó una bicicleta

Una marplatense no encuentra consuelo por ser víctima del robo de su bicicleta. Pero lo peor es que minutos después, descubrió cómo un hombre se apropió de lo ajeno, en menos de un minuto.

“Ayer lamentablemente me robaron la bicicleta dentro de mi edificio. Fue un chico que primero entró a robar al negocio de la esquina, en Gascón y Arenales. Los empleados se dieron cuenta y lo fueron a buscar para que devolviera lo que se robó, un queso”, contó Marilina.

En declaraciones a 0223, la joven, aún consternada, explicó cómo el delincuente se hizo de su bici. En el video de las cámaras de seguridad, se ve como un muchacho que se encontraba esperando en la puerta del edificio, se hace pasar por un allegado a un vecino y un propietario lo deja pasar. Luego golpea la linga y huye con el rodado.

“Nunca me imaginé que iban a robarme dentro del edificio. Una locura. Ojalá aparezca”, exclamó.