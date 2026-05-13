Entró trepando al patio de una casa y le robó la bici a una nena: lo apodaron el "Hombre araña"

Un delincuente apodado como "El hombre araña" trepó al patio de una casa y le robó la bici a una niña.

Los vecinos apodaron como "Hombre Araña" a un delincuente que lograron registrar en las cámaras de seguridad de una vivienda. Esta mañana, a las 7:28 el hombre trepó una medianera e ingresó al patio de una casa para finalmente robar una bicicleta de niña, de diminuto tamaño.

Por la agilidad del ladrón y la rapidez del hecho los damnificados lo bautizaron como al super héroe, aunque este no se dedica precisamente a salvar vidas. En el video obtenido por los vecinos del barrio Cerrito Sur, se puede observar cómo el delincuente ingresa al patio de la casa y en cuestión de segundos logra escapar.



Encapuchado, el "Hombre Araña" trepó el paredón, saltó hacia el patio y merodeó casi en puntas de pie para evitar ruidos. A continuación, tomó la bicicleta y la arrojó por encima de la pared hacia la vereda. Finalmente volvió a trepar con agilidad para huir de la vivienda y darse a la fuga antes de que pudieran encontrarlo.

Fueron los vecinos de la zona los que difundieron con indignación las imágenes y reclamaron mayor presencia policial ante la reiteración de hechos delictivos.