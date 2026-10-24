Quilmes hizo temblar a Boca y estuvo cerca de dar el golpe en la Liga Femenina
El Cervecero cayó por 74-65 ante uno de los candidatos de la competencia en el José Martínez.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Quilmes afrontó un exigente desafío en la Liga Nacional Femenina de básquet y, pese a la derrota, dejó una imagen positiva. El equipo dirigido por Daiana Di Benedetto perdió por 74-65 ante Boca en el estadio José Martínez, pero luchó hasta el cierre frente a uno de los candidatos de la zona. Sin Micaela Sancisi, ausente por motivos personales, el conjunto marplatense encontró en Juana Barrionuevo a su principal referente ofensiva.
La gran figura del Cervecero fue Barrionuevo, quien disputó los 40 minutos y terminó con 27 puntos, cuatro rebotes y siete asistencias. Además, Gisel Botta firmó una destacada actuación con un doble-doble de 12 unidades y 10 rebotes.
El comienzo mostró a Quilmes firme en defensa, aunque Boca logró encontrar respuestas a partir de la influencia de Delabarba. Con ocho puntos de su goleadora en el primer cuarto, el conjunto visitante tomó el control del marcador y se fue al primer descanso arriba por 16-10. Barrionuevo intentó mantener a las locales en partido, pero al Cervecero le costó encontrar regularidad ofensiva ante un rival de mucha jerarquía.
En el segundo período, Quilmes reaccionó de la mano de Ariana Lorenzo y un triple de Barrionuevo que le permitió achicar la diferencia a apenas tres puntos. Sin embargo, Boca respondió con Niz y Fernández para recuperar el dominio y volver a establecer una ventaja de diez unidades al llegar al entretiempo: 41-31.
Tras el descanso, las visitantes aprovecharon las dificultades ofensivas del equipo marplatense y los contragolpes para alcanzar una máxima de 16 puntos, aunque el empuje de Barrionuevo y la intensidad defensiva de Sagardoy permitieron cerrar el tercer cuarto 62-48.
En el último período, Quilmes volvió a demostrar su carácter con un parcial inicial de 6-0 que lo dejó a ocho puntos y obligó a Gabriel Fernández a pedir un minuto. El encuentro ganó intensidad y se transformó en una batalla física, pero el Cervecero no consiguió reducir la diferencia lo suficiente como para llegar con chances concretas al último minuto. Boca manejó mejor el cierre y se quedó con el triunfo por 74-65.
Más allá del resultado, Quilmes mostró que puede competir ante los principales equipos de la Liga Femenina y buscará ratificar esa imagen el próximo domingo frente a Vélez. Con este resultado el "Cervecero" quedó con un récord de 2-2.
Síntesis:
Quilmes: Barrionuevo 27, Botta 12, Lorenzo 8, Merino 6, Sagardoy 6, Cordara 5, López Armaretti 1, García Duffy -, Marchioni -.
Marcador: 10-16, 31-41, 48-62, 65-74
Estadio: "José Martínez"
Temas
Lo más
leído