Quilmes hizo temblar a Boca y estuvo cerca de dar el golpe en la Liga Femenina

El Cervecero cayó por 74-65 ante uno de los candidatos de la competencia en el José Martínez.

Quilmes afrontó un exigente desafío en la Liga Nacional Femenina de básquet y, pese a la derrota, dejó una imagen positiva. El equipo dirigido por Daiana Di Benedetto perdió por 74-65 ante Boca en el estadio José Martínez, pero luchó hasta el cierre frente a uno de los candidatos de la zona. Sin Micaela Sancisi, ausente por motivos personales, el conjunto marplatense encontró en Juana Barrionuevo a su principal referente ofensiva.

La gran figura del Cervecero fue Barrionuevo, quien disputó los 40 minutos y terminó con 27 puntos, cuatro rebotes y siete asistencias. Además, Gisel Botta firmó una destacada actuación con un doble-doble de 12 unidades y 10 rebotes.

El comienzo mostró a Quilmes firme en defensa, aunque Boca logró encontrar respuestas a partir de la influencia de Delabarba. Con ocho puntos de su goleadora en el primer cuarto, el conjunto visitante tomó el control del marcador y se fue al primer descanso arriba por 16-10. Barrionuevo intentó mantener a las locales en partido, pero al Cervecero le costó encontrar regularidad ofensiva ante un rival de mucha jerarquía.

En el segundo período, Quilmes reaccionó de la mano de Ariana Lorenzo y un triple de Barrionuevo que le permitió achicar la diferencia a apenas tres puntos. Sin embargo, Boca respondió con Niz y Fernández para recuperar el dominio y volver a establecer una ventaja de diez unidades al llegar al entretiempo: 41-31.

Tras el descanso, las visitantes aprovecharon las dificultades ofensivas del equipo marplatense y los contragolpes para alcanzar una máxima de 16 puntos, aunque el empuje de Barrionuevo y la intensidad defensiva de Sagardoy permitieron cerrar el tercer cuarto 62-48.

En el último período, Quilmes volvió a demostrar su carácter con un parcial inicial de 6-0 que lo dejó a ocho puntos y obligó a Gabriel Fernández a pedir un minuto. El encuentro ganó intensidad y se transformó en una batalla física, pero el Cervecero no consiguió reducir la diferencia lo suficiente como para llegar con chances concretas al último minuto. Boca manejó mejor el cierre y se quedó con el triunfo por 74-65.

Más allá del resultado, Quilmes mostró que puede competir ante los principales equipos de la Liga Femenina y buscará ratificar esa imagen el próximo domingo frente a Vélez. Con este resultado el "Cervecero" quedó con un récord de 2-2.

Síntesis:

Quilmes: Barrionuevo 27, Botta 12, Lorenzo 8, Merino 6, Sagardoy 6, Cordara 5, López Armaretti 1, García Duffy -, Marchioni -.

Marcador: 10-16, 31-41, 48-62, 65-74

Estadio: "José Martínez"