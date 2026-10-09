La ilusión de Quilmes, en marcha: se presentó en sociedad

Las camisetas que usarán los planteles de Quilmes en la temporada 2026/27. (Fotos: Prensa Quilmes)

El Club Atlético Quilmes vivió una jornada especial con la presentación oficial de sus planteles profesionales de básquet para la temporada 2026-2027. El estadio José Martínez reunió a una multitud de socios, hinchas, familiares, dirigentes y allegados que acompañaron a los equipos en la previa de un nuevo desafío deportivo.

Durante el encuentro fueron presentados el plantel femenino, que disputará la Liga Nacional Femenina, y el plantel masculino, que representará a la institución en la Liga Argentina. La jornada contó con la presencia del presidente de la institución, Gustavo Arraiz; el director ejecutivo, Lucas Reale; el secretario general, Marcelo Jiménez, y el miembro de la comisión directiva Daniel Bonano, quienes acompañaron la presentación junto a la comunidad quilmeña.

Uno de los momentos destacados fue la presentación de la camiseta oficial que vestirán ambos planteles durante la temporada, una nueva indumentaria que acompañará al club en cada compromiso deportivo de la mano de la marca marplatense PMX.

El importante marco de público reflejó el acompañamiento y la expectativa que generan los dos equipos, en una noche que volvió a reunir a distintas generaciones de la familia quilmeña alrededor del básquet.

La actividad competitiva comenzará este sábado 10 de octubre con el debut del equipo femenino en la Liga Nacional Femenina 2026-2027. Por su parte, el conjunto masculino iniciará su participación en la Liga Argentina el próximo 15 de octubre.

Con ambos planteles presentados y una nueva camiseta lista para salir a la cancha, Quilmes pone en marcha su 40 temporada consecutiva en la que volverá a representar a Mar del Plata en el básquet nacional.



