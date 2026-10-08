Peñarol tiene todo listo para el debut en la Liga Nacional

Peñarol iniciará este sábado su participación en la Liga Nacional Femenina. El equipo dirigido por Javier Bianchelli debutará este sábado ante Quilmes desde las 20, en el estadio José Martínez, en el marco de la Conferencia Sur.

El conjunto "milrayitas" afrontará esta nueva temporada con un plantel conformado, en gran parte, por jugadoras formadas en la institución, reafirmando el trabajo que el club viene realizando en sus categorías formativas.

Para esta temporada, la conducción del equipo estará a cargo del experimentado entrenador Javier Bianchelli, quien llega al club con una amplia trayectoria. Lo acompañarán Diego Vidal y "Lola" Barbero como asistentes técnicos, mientras que Lisandro Teijeiro será el preparador físico.

En cuanto al plantel, Peñarol incorporó a Regina Carosio, base con experiencia en Liga Nacional que llega desde Chañares; Bárbara Colli, pivote con pasado en Obras y que viene de Bochas de Colonia Caroya; y Federica Laganá, quien regresa al club luego de su experiencia universitaria y actualmente transita la última etapa de recuperación de una lesión.

Además, continúan Celeste Selent, Tamara Dell’Olio, Valeria De Cabo, Guadalupe Demársico, Martina Barbarino, Camila Weiske, Paloma Bonzi, Sofía Colantonio, Micaela Cervone y Rosario Menéndez.

Las entradas anticipadas estarán a la venta en la Secretaría del club este viernes, de 9 a 13 y de 16 a 20, y el sábado, de 9 a 13. El valor será de $25.000



