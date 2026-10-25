Disturbios en Barcelona: jóvenes encapuchados causan incendios y saqueos en el centro

El centro de Barcelona sufrió una tarde de caos este sábado cuando cientos de jóvenes, muchos vestidos de negro y con capuchas, generaron disturbios en zonas como plaza Catalunya, La Rambla y la avenida del Portal de l'Àngel.

Durante las protestas, que no fueron comunicadas oficialmente pero se organizaron bajo el lema 'Instituts Indignats' a través de redes sociales, se produjeron incendios de contenedores, barricadas con materiales y vehículos de dos ruedas que luego fueron quemadas, y daños en mobiliario urbano y comercios. Estos actos de violencia obligaron a cerrar numerosos establecimientos y restringir el acceso a varias calles céntricas.

Los enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra comenzaron durante la tarde y alcanzaron su punto más crítico cerca de las 19:00 horas, cuando varios grupos lanzaron objetos contra los agentes. Además, se registraron robos en tiendas, destrozos en marquesinas de autobús y estaciones de bicicletas públicas, así como el volcado de motocicletas y bicicletas.

La intervención de los Bomberos fue necesaria para controlar las barricadas incendiadas, mientras que la Guàrdia Urbana y los Mossos establecieron un perímetro de seguridad que abarcó desde plaza Universitat hasta plaza Urquinaona, incluyendo restricciones en accesos desde La Rambla hasta la Gran Via. Algunas entradas al transporte público también fueron cerradas como medida preventiva.

La movilización buscaba emular las recientes protestas juveniles en Francia, según señalaron fuentes oficiales. Sin embargo, los organizadores de una acampada por el acceso a la vivienda, ubicada en plaza Catalunya desde hace semanas, rechazaron cualquier vínculo con los disturbios y evitaron que los grupos violentos ingresaran a su protesta.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, expresó su rechazo a los hechos violentos y afirmó: "La violencia no tiene cabida en Cataluña. Nunca". Además, reconoció la labor de los Mossos d'Esquadra para proteger a la ciudadanía y a los comercios afectados durante los incidentes.

Por el momento, no se ha informado sobre un balance definitivo de daños materiales ni detenciones, mientras las fuerzas de seguridad mantienen una vigilancia estricta en la zona para evitar nuevos episodios de violencia.