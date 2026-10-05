Roberto Pettinato compartió un video en cama y encendió las alarmas por su salud

El músico grabó un video desde la cama para comunicar qué le sucede.

A raíz de un inesperado cuadro de salud que lo dejó completamente sin voz, Roberto Pettinato, de 70 años, se vio obligado a cancelar su presentación del pasado 3 de octubre en Málaga, España, y preocupó a sus seguidores.

Para comunicarlo, el exintegrante de Sumo grabó un video recostado en una cama y visiblemente desmejorado. “Hola. Quiero pedirle muchísimas disculpas a toda la gente de Málaga porque se terminó y no puedo. Este es todo el volumen que tengo de voz”, dijo con la voz rasposa.

No obstante, horas más tarde eliminó el posteo de su perfil de Instagram donde lamentaba no tener fuerzas para subirse al escenario de La Cochera Cabaret con su unipersonal Gracias x todo y volvió a generar incertidumbre.

El histórico conductor de Duro de Domar e Indomables aclaró que a pesar de un gran esfuerzo realizado para recuperarse en el corto plazo, no fue suficiente. “Estuve cinco días encerrado en un hotel en Madrid y no hubo caso”, contó.

Por último, le hizo una promesa a aquellos que ya habían adquirido su entrada para el show: "Esto va a ser bueno para nosotros el año que viene. Les voy a hacer un bonus especial a todos los de Málaga que fueron con tanto cariño y de toda la gente que se ha reído tanto en España con el show”.

“Cuando pasa esto, nada sirve. Gracias y un abrazo enorme a todos. Nos vamos a ver pronto. Y con algo todavía mejor”, cerró su comunicado, que luego eliminó de su perfil.