Lula dio vuelta la elección y será presidente de Brasil por cuarta vez

Este domingo, Luiz Inácio Lula da Silva fue reelecto presidente de Brasil tras imponerse en la segunda vuelta electoral frente a Jair Bolsonaro, asegurando así su cuarto mandato presidencial. Con el 99,7% de los votos escrutados, Lula consolidó su victoria y asumirá oficialmente el cargo el 1 de enero de 2027.

La jornada electoral en Brasil contó con la participación de aproximadamente 160 millones de electores habilitados para votar, quienes definieron el rumbo político del país para los próximos cuatro años. Debido a la alta afluencia y la importancia del comicio, el Tribunal Supremo decidió extender el horario de votación hasta las 19 horas para facilitar la participación ciudadana.

En las horas previas a la elección, tanto Lula como Bolsonaro intensificaron sus campañas, concentrando esfuerzos en las principales ciudades brasileñas para captar los votos decisivos. Una encuesta realizada por la consultora Vox Brasil indicó una leve ventaja para Lula, reflejando la polarización que caracterizó esta contienda.

Además, la contienda electoral se vio acompañada por denuncias de censura y movilizaciones. Trabajadores de la empresa Meta reconocieron internamente haber censurado cuentas vinculadas a Lula, lo que generó una respuesta activa por parte de sus seguidores y un aumento en las movilizaciones políticas.

Este resultado confirma la continuidad del liderazgo de Lula da Silva y plantea un escenario de estabilidad política tras un período marcado por fuertes tensiones y debates en Brasil. Su próximo mandato comenzará en enero de 2027, con la expectativa de enfrentar los desafíos económicos y sociales que atraviesa la nación.