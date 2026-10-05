Bolsonaro y Lula definirán al próximo presidente de Brasil en un balotaje con final abierto

Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos y Lula alcanzó el 45,16% con el 99,99% escrutado.

Flávio Bolsonaro dio la sorpresa en las elecciones presidenciales de Brasil, terminó primero pero como no alcanzó la mayoría necesaria enfrentará en balotaje a Luiz Inácio Lula da Silva. Con el 99,99% de los votos escrutados, el candidato del Partido Liberal obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que el actual presidente alcanzó el 45,16%.

La diferencia de apenas dos puntos deja planteado un escenario abierto de cara a la segunda vuelta, que se realizará el próximo 25 de octubre. Ninguno de los dos candidatos logró superar el 50% de los votos válidos, por lo que la Presidencia de Brasil se definirá nuevamente en las urnas dentro de tres semanas.

Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta en Brasil y quedó dos puntos por encima de Lula.

En términos nominales, Bolsonaro logró 56.103.853 votos, mientras que su rival Lula obtuvo 53.875.926, en una elección que tuvo una participación cercana al 80%, en sintonía con el promedio de los últimos años. De cara al balotaje, será clave el voto de los casi 9 millones de brasileros que votaron por otras opciones, a lo que se podrían sumar algunos de los 33 millones que no participaron de los comicios.

El resultado representa además un golpe a las previsiones de buena parte de las encuestas. Los sondeos previos ubicaban a Lula al frente de la primera vuelta, aunque en general anticipaban que el mandatario no conseguiría evitar el balotaje.

La elección terminó mostrando una realidad diferente. Bolsonaro consiguió transformar la disputa por el primer puesto en una victoria en las urnas y quedó, al menos por el resultado de la primera vuelta, en una posición favorable para encarar las próximas tres semanas de campaña. El resultado también vuelve a poner en discusión la capacidad de las encuestas para medir el respaldo al bolsonarismo.

La elección presidencial de Brasil se definirá en una segunda vuelta entre Bolsonaro y Lula.

Del otro lado, Lula buscará revertir la diferencia y recuperar terreno antes de la definición. El presidente, que aspira a la reelección, deberá ampliar su base electoral para superar a un adversario que terminó concentrando una parte importante del voto opositor.

La primera vuelta también dejó una distancia considerable entre los dos candidatos más votados y el resto. Augusto Cury quedó tercero con cerca del 2,9%, seguido por Renan Santos y Ronaldo Caiado, ambos con poco más del 2%. Esos votos, junto con los de los demás candidatos que quedaron fuera de la segunda vuelta, pasan ahora a convertirse en uno de los factores centrales de la disputa.

El resultado sorprendió frente a los principales sondeos, que ubicaban a Lula al frente antes de la elección.

Los gobernadores: Tarcísio retuvo São Paulo, Rio irá a segunda vuelta y Moro ganó en Paraná

En los principales estados, Tarcísio de Freitas (Republicanos, aliados de Bolsonaro) fue reelegido en São Paulo con el 62,65%, frente al 36,4% de Fernando Haddad, logrando la reelección.

En Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL) obtuvo el 49,27% y Eduardo Paes (PSD) el 42,76%, por lo que ambos disputarán el balotaje del 25 de octubre, aunque el resultado quedó condicionado por la situación judicial de los votos de Anthony Garotinho.

Otro de los resultados destacados se dio en Paraná, donde Sergio Moro (PL) fue elegido gobernador en primera vuelta con el 50,11% de los votos, seguido por Sandro Alex, con 25,35%, y Requião Filho, con 23,48%. Moro fue el juez que condenó a Lula en 2017 y luego fue designado Ministero de Justicia durante el gobierno de Jair Bolsonaro.