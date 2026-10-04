Brasil va a las urnas: Lula y Flávio Bolsonaro disputan una elección clave

Brasil celebra este domingo una jornada electoral decisiva, en unos comicios que definirán el rumbo político y económico del gigante sudamericano durante los próximos años.

La disputa presidencial tiene como principales protagonistas al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y al candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 17 y la elección definirá al próximo presidente, además de renovar parte del Congreso y elegir gobernadores en todo el país.

Las urnas abrieron a las 8 de la mañana, hora de Brasil, y permanecerán habilitadas hasta las 17. A partir del cierre comenzará el conteo de votos y se espera que los primeros resultados oficiales se conozcan pocas horas después.

Unos 158,7 millones de electores están habilitados para participar de los comicios. El voto es obligatorio para los ciudadanos alfabetizados de entre 18 y 70 años, mientras que resulta optativo para los jóvenes de 16 y 17 años, los mayores de 70 y las personas analfabetas.

La elección no se limita a la Presidencia. Los brasileños también votarán para elegir gobernadores de los 27 estados, 513 diputados federales, dos tercios del Senado y representantes de las asambleas legislativas estatales.

Una pelea que concentra la atención regional

Lula, líder del Partido de los Trabajadores, busca continuar al frente del país, mientras que Flávio Bolsonaro intenta llevar nuevamente al bolsonarismo a la Presidencia.

Las últimas encuestas ubicaron a ambos como los principales contendientes, con una diferencia respecto del resto de los candidatos. La expectativa está puesta tanto en el resultado presidencial como en la composición que tendrá el Congreso brasileño después de los comicios.

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo.

La elección es seguida con especial atención por los países de la región y por los mercados internacionales, debido al peso político y económico de Brasil en América Latina.

La jornada electoral se extenderá hasta las 17 y, una vez cerradas las urnas, comenzará una noche clave para definir quién conducirá Brasil durante los próximos años.