Aldosivi se quiere aferrar a la Primera División y comienza el operativo "milagro"

El momento deportivo es dramático. Aldosivi está siete puntos por debajo de Riestra cuando quedan 9 en juego y ni siquiera un final de campeonato perfecto estaría cerca de asegurarle la permanencia. El "tiburón" tiene que ir paso a paso. Este domingo a las 14.45, en el "José María Minella", intentará levantar el primer "match point" en contra frente a Belgrano, sumar de a tres y esperar lo que suceda con su rival más directo que juega el lunes.

Mientras hay vida hay esperanza. Aunque todos son concientes que se dejó pasar una chance grande frente a Estudiantes de Río Cuarto de ganar y poner presión. Pero ya habrá (o no) tiempo para lamentos, y ahora sólo resta intentar y jugarse las últimas cartas. Encima, no es el mejor cronograma que le podría tocar para cerrar el torneo, frente al úlitmo campeón, Racing y River.

El panorama es claro: Si gana, debe esperar que Riestra no lo haga en su visita a Instituto el lunes. Si empata, necesita que los del Bajo Flores pierdan en Córdoba. Si pierde, ya no importará lo que pase en el otro partido y el "tiburón" jugará la próxima temporada de la Primera Nacional.

A esta altura, cualquier análisis deportivo pasa a segundo plano. Sólo hay una manera de aferrarse a la categoría, y es ganando. Y por ese "milagro" va Aldosivi.