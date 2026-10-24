Franco Colapinto terminó 15° en la clasificación del GP de Estados Unidos y largará desde el fondo

El piloto argentino quedó eliminado en la Q2 con un tiempo de 1:35.722 y partirá desde el puesto 21 por una penalización.

Franco Colapinto completó la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en el puesto 15, pero deberá afrontar la carrera del domingo desde el fondo de la grilla. El piloto de Alpine no logró avanzar a la Q3 en el Circuito de las Américas y terminó por delante únicamente de Fernando Alonso entre los participantes de la segunda tanda clasificatoria. Además, la penalización que arrastra por una modificación en su monoplaza lo obligará a largar desde la posición 21.

El argentino registró un tiempo de 1:35.722 en la Q2 y consiguió mejorar la marca de su primer intento, aunque no le alcanzó para meterse entre los diez más rápidos. Liam Lawson se quedó con el último lugar de acceso a la Q3, con un registro 664 milésimas más veloz que el de Colapinto. De esta manera, el piloto bonaerense no pudo dar el salto a la última instancia de la clasificación y deberá concentrarse en la estrategia para la carrera.

Por su parte, Pierre Gasly tampoco consiguió avanzar a la Q3 y finalizó en el puesto 11, a apenas 22 milésimas de Lawson. Así, Alpine se quedó sin representantes en la tanda definitiva, en una clasificación que dejó al equipo con el desafío de recuperar posiciones durante la competencia. Colapinto, que ya sabía que debía largar desde atrás por la sanción, buscará aprovechar cada oportunidad para avanzar en el trazado estadounidense.

La pole se la llevó Kimi Antonelli con un 1:34.035 que quedó 179 milésimas por delante de Max Verstappen que largará mañana a su lado en el segundo lugar y tercero quedó Isack Hadjar que completó un vuelton para superar a Charles Leclerc.

La carrera del Gran Premio de Estados Unidos se disputará este domingo a partir de las 17 horas en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Colapinto partirá desde el puesto 21 y tendrá por delante una exigente tarea para remontar desde el fondo, en una competencia en la que buscará aprovechar el ritmo de su Alpine y las alternativas que puedan aparecer durante las vueltas.