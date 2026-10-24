Peñarol sufrió otro golpe en la Liga Femenina y ahora se le viene Boca

Peñarol no pudo festejar ante su gente en su primera presentación como local en la Liga Nacional Femenina de básquet. El equipo marplatense cayó por 53-35 frente a Vélez en el Polideportivo Islas Malvinas, en un encuentro que comenzó parejo, pero que se le complicó a medida que avanzaron los cuartos.

Durante la primera parte, el Milrayitas consiguió mantenerse en partido en un duelo marcado por la baja efectividad de ambos equipos. Sin embargo, a partir del segundo parcial, Vélez comenzó a imponer condiciones, aprovechó las dificultades ofensivas del local y tomó una ventaja que Peñarol no logró descontar. La falta de gol fue uno de los principales problemas del equipo dirigido por Javier Bianchelli, que no consiguió encontrar una jugadora capaz de superar la barrera de los diez puntos.

Dentro de un rendimiento colectivo que quedó por debajo de lo esperado, Débora Coli fue una de las destacadas de Peñarol. La jugadora aportó nueve puntos y capturó diez rebotes, quedando a las puertas del doble-doble. De todas maneras, el conjunto marplatense no tuvo anotadoras en doble dígito y sufrió para encontrar variantes que le permitieran cambiar el desarrollo del partido.

En un encuentro de escaso goleo y con características particulares por las condiciones del Polideportivo Islas Malvinas, Abril Godoy fue la figura de Vélez. La visitante terminó con 13 puntos y seis rebotes, números que la convirtieron en la máxima anotadora del encuentro y una pieza importante para que su equipo se llevara la victoria por 53-35.

Con este resultado, Peñarol quedó con un registro de tres derrotas en igual cantidad de presentaciones en su regreso a la Liga Nacional Femenina. El equipo de Bianchelli tendrá poco tiempo para recuperarse, ya que este domingo, desde las 19, volverá a jugar en el Polideportivo Islas Malvinas frente a Boca. Será una prueba exigente para el Milrayitas, que buscará mejorar su producción ofensiva y conseguir su primera victoria de la temporada ante uno de los rivales de mayor peso de la competencia.

Síntesis:

Peñarol: Coli 9, Demarsico 7, Menendez 6, Dell 'Olio 6, Cabo 3, Weiske 2, Selent 2, Barbarino -, Cervone -, Bonzi -, Carosio -, Colantonio -.

Marcador: 14-15, 24-32, 34-41, 35-53

Estadio: Polideportivo Islas Malvinas