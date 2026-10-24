Kimberley tuvo un hombre más, no lo aprovechó y ahora se juega todo en casa

Kimberley consiguió un empate sin goles como visitante frente a Argentino de Monte Maíz, en el partido de ida de una nueva instancia de la Reválida del Torneo Federal A. El conjunto marplatense no logró capitalizar la superioridad numérica durante todo el segundo tiempo y dejó abierta una serie que se resolverá la próxima semana en el estadio José Alberto Valle. De todas maneras, el resultado le permite mantener sus posibilidades de clasificación con un factor importante a favor: la ventaja deportiva.

El encuentro comenzó con dificultades para encontrar ritmo, aunque Argentino de Monte Maíz logró tomar la iniciativa con un Tejada movedizo en ataque. El delantero tuvo un remate al arco y estuvo cerca de conectar un centro peligroso. Kimberley, por su parte, intentó aprovechar los espacios que dejaba el local cuando avanzaba, pero le faltó precisión en los últimos metros para generar situaciones claras frente al arco defendido por Bonet.

Con el correr de los minutos, el Dragón consiguió mejorar sus combinaciones ofensivas y encontró una de sus mejores oportunidades mediante una pelota parada. En una jugada preparada de córner, Mañas descargó hacia la medialuna para la llegada de Ever Ullúa, cuyo remate pasó cerca del arco rival. Sobre el cierre de la primera parte, Rodrigo Ríos también tuvo una chance con un disparo de aire que el arquero consiguió controlar.

Cuando el primer tiempo estaba por terminar, una situación cambió el panorama del partido: el cuarto árbitro alertó al juez principal sobre una agresión sin pelota de Gabriel Sarmiento y el futbolista local recibió la tarjeta roja. Así, Kimberley afrontó todo el complemento con un hombre más y la posibilidad de aprovechar esa diferencia para buscar un triunfo que lo dejara mejor perfilado de cara a la revancha.

Sin embargo, Argentino de Monte Maíz se acomodó pese a la inferioridad numérica y generó algunas aproximaciones a través de Dante Zona y su asociación con Blangetti. El equipo de Mignini tardó en responder y recién cerca del primer cuarto de hora inquietó con una corrida de Facundo Russo, que terminó con un remate por encima del travesaño. Bonet también debió intervenir ante un córner que se cerró peligrosamente hacia el segundo palo, pero las ocasiones no alcanzaron para modificar el marcador.

El 0-0 dejó la definición completamente abierta, aunque Kimberley contará con una ventaja clave cuando reciba a Argentino de Monte Maíz en el José Alberto Valle. El conjunto marplatense deberá mejorar su eficacia ofensiva y aprovechar el apoyo de su gente para conseguir la clasificación a la siguiente instancia de la Reválida. Con la ventaja deportiva a su favor, el Dragón sabe que un nuevo empate le alcanzará para avanzar, por lo que buscará imponer condiciones en casa y seguir en carrera en el Torneo Federal A.

Síntesis:

Argentino de Monte Maiz: 1- Alexis Bonet, 2- Hugo Verá, 3- Pedro Hourdegaigt, 4- Ulises Perrig, 5- Leonardo López, 6- Facundo Rassol, 7- Sergio González, 8- Miraballes Zona, 9- Jorge Tejeda, 10- Ignacio Blangetti, 11- Gabriel Sarmiento. DT Carlos Mazzola

Kimberley: 1- Nicolás Báez, 2- Agustín Vázquez, 3- Franco Mañas, 4-Tomás Loscalso, 5- Álvaro De Gaetani, 6- Leonel Aquino, 7- Ever Ullúa, 8- Mauricio Miori, 9- Rodrigo Ríos, 10- Joanthan Zárate, 11- Facundo Russo. DT: Mariano Mignini.

Resultado: 0-0

Árbitro: Fernando Marcos

Estadio: "Modesto Marrone"