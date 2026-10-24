Mar del Plata despidió los Juegos Bonaerenses 2026: cómo quedó General Pueyrredon en el medallero

Quilmes se llevó el primer puesto con 40 doradas, 11 plateadas y nueve de bronce.

Mar del Plata fue sede de una nueva edición de los Juegos Bonaerenses, que finalizaron este viernes luego de cinco jornadas de competencias deportivas y culturales. El certamen reunió a 30.000 finalistas de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

El primer puesto quedó en manos de Quilmes, que se consagró campeón al conseguir 60 medallas: 40 doradas, 11 plateadas y nueve de bronce.

Por su lado, la delegación de General Pueyrredon, integrada por 510 representantes, cerró su participación en el sexto lugar del medallero general. En total, los deportistas y artistas locales consiguieron 75 preseas: 26 de oro, 28 de plata y 21 de bronce.

Mar del Plata se ubicó en el sexto lugar de los Juegos Bonaerenses 2026.

Durante las cinco jornadas, las competencias se distribuyeron en distintos escenarios de la ciudad, como los polideportivos barriales, el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla, la Pista de Atletismo Justo E. Román y el Centro Municipal de Hockey, además de clubes, instituciones y espacios culturales.

La programación incluyó más de 100 disciplinas y modalidades, con categorías de Deportes Juveniles, Deportes para Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Cultura.

La competencia se desarrolló del 19 al 23 de octubre, con Quilmes consagrándose campeón del medallero.

Más allá de la competencia, la llegada de miles de participantes y acompañantes también generó movimiento en los sectores hotelero, gastronómico y comercial de Mar del Plata, según destacaron desde la Municipalidad.

Con el cierre de esta edición, la ciudad volvió a ser el punto de encuentro de miles de bonaerenses que participaron de una de las principales propuestas deportivas y culturales de la provincia.