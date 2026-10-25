EN VIVO: Aldosivi sueña: el "tiburón" le gana a Belgrano en el Minella

Con cero margen y sin depender de sí mismo, Aldosivi va por el "milagro".

25 de Octubre de 2026 09:09

Partido en marcha en el "José María Minella".

19' Goooool de Aldosivi. Vombergar, de cabeza, abrió el marcador en el Minella.

44' Se salvó Aldosivi en la última. Lisandro López tocó ante la salida de Acosta y pegó en el palo.