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EN VIVO: Aldosivi sueña: el "tiburón" le gana a Belgrano en el Minella

El equipo de Sanguinetti era más. Dos cabezazos en el área es gol. Andrés Vombergar abrió la cuenta a los 19'.

Con cero margen y sin depender de sí mismo, Aldosivi va por el "milagro".

25 de Octubre de 2026 09:09

Por Redacción 0223

PARA 0223

Partido en marcha en el "José María Minella".

19' Goooool de Aldosivi. Vombergar, de cabeza, abrió el marcador en el Minella.

44' Se salvó Aldosivi en la última. Lisandro López tocó ante la salida de Acosta y pegó en el palo.

 

 

 

 

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