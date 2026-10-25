EN VIVO: Aldosivi sueña: el "tiburón" le gana a Belgrano en el Minella
El equipo de Sanguinetti era más. Dos cabezazos en el área es gol. Andrés Vombergar abrió la cuenta a los 19'.
25 de Octubre de 2026 09:09
Por Redacción 0223
PARA 0223
Partido en marcha en el "José María Minella".
19' Goooool de Aldosivi. Vombergar, de cabeza, abrió el marcador en el Minella.
44' Se salvó Aldosivi en la última. Lisandro López tocó ante la salida de Acosta y pegó en el palo.
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