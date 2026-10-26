Humedad, insomnio y ansiedad: las invisibles consecuencias del Niño sobre la salud mental en Mar del Plata

La persistente cobertura de nubes y la humedad del fenómeno meteorológico de El Niño comenzaron a generar alarma por su impacto en la salud mental en Mar del Plata. De acuerdo con especialistas en cronobiología, la fuerte reducción de radiación solar altera el reloj biológico cerebral que regula los ciclos del organismo.

Además, la falta de luz directa debilita la sincronización de las hormonas, generando desajustes orgánicos en los vecinos durante los meses grises.

Cuáles son los principales síntomas por la reducción de la luz solar

Los psiquiatras locales advierten que esta alteración del ritmo circadiano provoca cuadros directos de insomnio, irritabilidad y episodios de ansiedad en la población. La imposibilidad de concretar actividades al aire libre rompe las rutinas cotidianas y genera una constante frustración psíquica. Con el correr de las semanas sin sol, este malestar acumulado modifica el estado de ánimo general y afecta la convivencia diaria de las familias.

Hay alternativas bajo techo de sobra en Mar del Plata.

A la par de las secuelas emocionales, la nubosidad constante generó complicaciones concretas en la infraestructura costera de la ciudad antes del verano. Desde la Cámara de Balnearios de Mar del Plata confirmaron que las malas condiciones climáticas demoraron el montaje de carpas y sombrillas en la franja de arena. Por supuesto, esa situación provocó una caída del 15% en el nivel de reservas de sombra en comparación con el período anterior.

Frente a este panorama, los sectores gastronómicos y hoteleros de la ciudad comenzaron a readecuar su oferta para captar a los turistas que busquen alternativas bajo techo: Mar del Plata cuenta con infraestructura cultural de sobra y paseos de compras preparados para recibir visitantes durante las jornadas lluviosas. De este modo, la economía local intenta mitigar las pérdidas causadas por los cambios en las dinámicas del turismo tradicional.

La idea es evitar un fenómeno conocido como "depresión estacional".

Por su parte, los profesionales médicos recomiendan exponerse a la luz natural del día aunque el cielo permanezca completamente cerrado. Los especialistas remarcan que la retina logra captar la radiación solar disponible a través de la nubosidad, lo que resulta fundamental para estabilizar los niveles de melatonina y serotonina. Mantener esta rutina diaria mínima ayuda a sincronizar el descanso nocturno y previene el desarrollo de cuadros de depresión estacional.