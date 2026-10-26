A 2 horas de Mar del Plata: el solitario pueblo de 50 habitantes con la capilla más linda y un hito mundial

Ubicado a dos horas de Mar del Plata en dirección al partido de Ayacucho, Solanet se presenta como un pueblo rural de 50 habitantes fundado en 1911 que quedó detenido en el tiempo tras la clausura de su ramal ferroviario en 1978. El rincón solitario de la pampa bonaerense combina un profundo silencio de campo con un patrimonio arquitectónico e histórico único que sorprende a quienes buscan escapadas de cercanía durante los fines de semana.

Cómo es y dónde queda Solanet

La principal postal del lugar es la capilla Sagrado Corazón de Jesús, construida el mismo año de fundación del pueblo por iniciativa del médico y hacendado Pedro Solanet en honor a su esposa. El edificio religioso destaca en medio del llano gracias a su imponente estilo neogótico, sus ladrillos a la vista y una aguja calada en su torre que ofrece un espectáculo visual inigualable al atardecer.

Varias de las estructuras quedaron consumidas por la naturaleza.

A pocos metros se encuentra la antigua estación de tren del Ferrocarril del Sud, inaugurada en 1911 para unir Tandil con Las Flores y convertida hoy en un monumento a la era dorada del transporte. Sus andenes vacíos, los galpones de acopio y las vías oxidadas devoradas por la vegetación brindan una estética de pueblo fantasma ideal para los amantes de las caminatas y la fotografía rural.

Más allá de su arquitectura, el paraje guarda un orgullo ecuestre de escala mundial por ser la tierra donde nacieron Gato y Mancha, los dos míticos caballos criollos que realizaron la histórica travesía de caminar 21 mil kilómetros hasta Nueva York junto a Aimé Tschiffely. Aunque la estancia El Cardal es de propiedad privada, toda la zona respira la leyenda de aquellos animales que partieron desde estos mismos campos bonaerenses.

Solanet cuenta con varias propuestas desde lo cultural y lo gastronómico.

Para llegar desde Mar del Plata hay que transcurrir un trayecto de 185 kilómetros en auto, tomando la Ruta Nacional 226 hasta Balcarce, empalmando luego la Ruta Provincial 29 y desviándose por un acceso asfaltado. El recorrido finaliza en un pequeño almacén de campo rodeado de casonas de barro y techos altos, donde el ritmo diario lo marcan los paisanos a caballo y la absoluta tranquilidad de la pampa.