Tríos, infidelidad y acuerdos rotos: se supo la verdad del divorcio de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Cuando Julieta Prandi publicó el comunicado en sus redes sociales para anunciar su separación con Emanuel Ortega, con quién se había casado hacía 27 días, habló de "acuerdos no negociables" dando espacio a un sin fin de especulaciones en el entorno de la ahora ex pareja.

En las últimas horas, se supo que lo que ocasionó la ruptura fue la practica de un trío entre el músico con dos colegas. "Estuvo tres días encerrado en la sala de estudio con Josefina y la hermana", revelaron en Sálvese Quien Pueda.

Luego de las declaraciones de Prandi en Ezeiza, al llegar de Brasil, quien se pronunció en redes fue el músico. Esta vez, no se escondió detrás de la puerta de su estudio. Emanuel eligió su cuenta de Instagram para publicar un fuerte descargo que permite leer entre líneas el drama que lo aqueja.

“No soy partidario, ni nunca simpaticé con la idea de utilizar una plataforma pública, cualquiera que sea, para hablar de situaciones privadas o que pertenecen a un ámbito íntimo. Mucho menos si son dolorosas”, se atajó el hijo de Palito y Evangelina Salazar, antes de pedir “por favor” parar con “las especulaciones y versiones por demás erróneas e hirientes”.

injustamente involucradas en este asunto por demás lamentable

Ortega pidió “respeto y comprensión”, no solo para él, sino para “las personas que se vierone innecesario”.

Luego de publicado el descargo, en SQP analizaron cada palabra y Sabrina Rojas comentó, sin vueltas, lo que muchos pensaron al leerlo: “Me parece que está más preocupado por limpiar a las dos personas que se involucraron que por su relación en sí”.

“¿Esto es una respuesta para quién? ¿Para Julieta, para nosotros o para quién?”, preguntó en tanto Pía Shaw. A lo que Sabrina Rojas contestó: “Es un poco para Julieta también, esta cosa de las decisiones ajenas son ajenas. Está diciendo ´no me venga a buscar más por las decisiones de otras personas´. Como muy preocupado por limpiar a estas dos chicas, aunque Julieta dejó en claro que algo pasó con una de ellas, Josefina Lynch”, reflexionaron.