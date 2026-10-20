Emanuel Ortega rompió el silencio: "No elegí estar en el barro"

Emanuel Ortega habló de Julieta Prandi a una semana de que la modelo anunciara la separación. Lo hizo ante SQP (América), donde lanzó una frase que dejó en shock a sus fans y los de la rubia.

“No sé cómo estoy. Cuando uno no elige estar en el ojo público ante determinadas situaciones de la vida, es muy feo que te lleven ahí y verte en un barro que no elegiste”, explicó.

El músico aseguró que su familia no “salió a opinar” por decisión propia, sino que varios integrantes fueron consultados en diferentes eventos y situaciones, lo que pudo haber alimentado versiones de malestar hacia la conductora, que actualmente se encuentra haciendo su duelo sentimental en Brasil.

Por último, dijo algo que varios fans interpretaron como un “adiós definitivo” con Julieta, con quien estuvo en pareja durante seis años.

“Yo no elegí estar en esta situación. Puedo hablar por mí, no por las decisiones ni las actitudes de otros. Eso lo tendrá que responder cada quien. Estuve seis años con una persona que quise mucho, que amé, que respeto y que eligió hacer las cosas como las eligió”, cerró Emanuel, quien reconoció estar aturdido y refugiándose en el trabajo porque es su única salvación.

El comunicado con el que Julieta Prandi confirmó su separación de Emanuel Ortega

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel.

Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad.

Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables.

Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”.