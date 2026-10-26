Papelón: se lookeó e intentó colarse en el cumple de Charly pero la rebotaron en la puerta

Este viernes, Charly García festejó sus 75 años con un evento exclusivo del que participaron sus familiares y colegas. Entre los invitados pudieron verse a Fito Páez, Mario Pergolini y Soy Rada, entre otros. Pero hubo alguien que intentó entrar, pero quedó registrada como una "colada" por las cámaras: Nancy Pazos. Tras el papelón, la periodista que había elegido un outfit rockero para la ocasión explicó que logró dejarle un presente al ícono del rock.

De acuerdo a las declaraciones de Pazos, era la “+1” de un amigo en la lista, es decir que su nombre no figuraba en ninguna lista de invitados, pero algo pasó en el medio. “Voy, llego, pregunto por mi amigo que estaba adentro... pensé que era una fiesta mucho más grande por los 75 años", dijo.

"Me voy cabizbaja y meditabunda. ¡Reboté!”, contó Nancy a Noelia Santone, cronista de Infama, al no poder entrar a pesar de sus intentos denodados. La periodista puso su mejor cara, le dejó su regalo y se volvió.

Nancy aclaró que todo había sido muy espontáneo con el cumpleaños de Charly. Que estaba en su programa de tele, a la tarde, cuando un amigo le comentó de la fiesta. “´Yo te acompaño, dale´”, recordó que le dijo. Pero al llegar a la entrada, las cosas no salieron como esperaba.

“Salió Dani, el hermano de Charly, que era el que había invitado a mi amigo, me pidió mil disculpas, le di el regalo, una corbata de Argentina… Me hubiera encantado estar como invitada o colada, la verdad que había ido como la acompañante de mi amigo”, cerró.