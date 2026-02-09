A lo Charly García: saltó a la pileta desde la terraza y todo terminó de la peor manera

Un hombre generó pánico entre sus familiares al intentar una peligrosa maniobra desde la terraza de su vivienda hacia una pileta de lona. El protagonista tomó carrera y saltó al vacío, pero un grave error de cálculo provocó que su cabeza impactara violentamente contra la base de la estructura. La filmación del accidente, captada por su propio hijo, se difundió rápidamente a través de Instagram y alcanzó millones de reproducciones.

Tras el fuerte golpe contra el fondo apoyado sobre cemento, el sujeto quedó momentáneamente desmayado dentro del agua, lo que desató la desesperación de los presentes. El joven que registraba la escena debió pedir auxilio a gritos al notar que su padre no respondía a los llamados tras la aparatosa caída. Afortunadamente, los integrantes de la familia actuaron con rapidez para rescatarlo y evitar que la situación pasara a mayores.

Qué le pasó al hombre que se tiró desde la terraza

A pesar de la espectacularidad de las imágenes y la preocupación inicial, el autor de la publicación confirmó que su padre se encuentra fuera de peligro. El hombre fue trasladado a un centro médico, donde recibió el alta el mismo día tras comprobarse que no presentaba heridas de gravedad ni rasguños. El joven bromeó sobre la situación en sus redes sociales comparando la fallida e impulsiva acción con los famosos saltos de Charly García.

El video recolectó miles de comentarios y reacciones de usuarios que oscilaron entre la crítica por la imprudencia y el alivio por el desenlace. Muchos internautas señalaron el riesgo extremo de arrojarse de cabeza en una piscina de tan poca profundidad desde una altura tan considerable. El episodio, así y todo, se transformó en uno de los contenidos más compartidos de la semana.