"Para la leyenda": Rosalía visitó a Charly García en su estadía en la Argentina

La estrella española Rosalía sigue generando furor adonde vaya. Para promocionar su reciente lanzamiento, el album Lux que ya la rompe en todas las plataformas, la cantante visitó el país y realizó entrevistas y recorridas por la ciudad de Buenos Aires.

Ni bien llegó, el jueves por la noche, fue directo al show de Cindy Cats en el microestadio de Ferro. Se apareció entre el público, cantó, bailó y se sacó fotos con la banda en camarines. Además visitó streamings como Luzu y el programa de Mario Pergolini.

No contenta con eso, la artista dio a conocer un encuentro inesperado y hermoso a la vez: visitó al gran Charly García en el Hotel Faena donde se sacaron una foto que hizo enloquecer a los fans.

Si bien no hubo demasiados detalles públicos, trascendió que compartieron un rato en el que ella se mostró profundamente emocionada e intercambiaron vinilos firmados.

"Para Charly, la leyenda", se puede ver en la imagen difundida, que es nada menos que la firma de la española sobre su disco Lux con una dedicatoria muy especial al argentino.