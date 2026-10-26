La polémica frase de Trump acerca de las elecciones en Brasil: "Fueron muy..."

El presidente Donald Trump dialogó ante la prensa y brindó su parecer acerca del proceso electoral en Brasil.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que las elecciones en Brasil estuvieron "amañadas" y "fueron muy corruptas", tras el triunfo histórico en balotaje de Lula da Silva por sobre el aliado de la Casa Blanca, Flávio Bolsonaro.

Imagen ilustrativa generada con IA de la última reunión entre Trump y Flávio Bolsonaro.

Mientras abandonaba Washington D. C. rumbo a un acto de campaña por las elecciones de medio término previstas para el próximo 3 de noviembre, el mandatario dialogó con la prensa y dio su parecer acerca del proceso electoral en el país vecino que culminó con la victoria del Partido de los Trabajadores (PT).

"Me pareció terrible", aseveró el republicano.

No obstante, se desligó del aspirante del bolsonarismo al afirmar que no apoyó ni respaldó su candidatura, a pesar de que le "pareció otra elección manipulada" a la que definió como "corrupta" y "terrible".

Consultado sobre hará algo al respecto, Trump respondió: “Yo no gobierno Brasil, gobierno Estados Unidos. Me gusta Lula, nos llevamos bien, pero creo que las elecciones dieron una imagen muy mala”.

En tanto, el senador Flávio Bolsonaro continúa sin reconocer la derrota y anunció que solicitará la anulación de los comicios por la decisión del juez de la Corte Suprema Cristiano Zanin de extender el horario de votación dos horas, hasta las 19.00 hora local.

No obstante, según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), tan solo 35.500 brasileños sobre un total de 158,7 millones de electores votaron tras la prórroga del horario. De esta forma, el argumento del hijo del expresidente para desconocer su derrota carecería de sentido.