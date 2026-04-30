Milei viaja a Mar del Plata: aterrizará este mediodía en el portaviones de EE.UU. que opera en el Mar Argentino

Milei aterrizará este mediodía en el USS Nimitz, que se encuentra operando frente a la costa bonaerense.

El presidente Javier Milei tiene previsto protagonizar este jueves una actividad inédita en el marco de los ejercicios militares conjuntos entre Argentina y Estados Unidos: se encuentra en viaje al portaaviones USS Nimitz, que opera frente a la costa marplatense, para participar de maniobras navales en el Atlántico Sur.

Según reportó Infobae, el presidente partió pasadas las 10 de la mañana del Aeroparque a bordo de un Grumman C-2 Greyhound estadounidense, la aeronave de transporte que opera desde y hacia la cubierta del portaaviones, ya por cuestiones técnicas allí no puede aterrizar el avión presidencial. Junto a Milei viajan el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro de Defensa, Carlos Presti, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.

La visita se da en el contexto del operativo “Southern Seas 2026”, un despliegue combinado que incluye a unidades de la Armada Argentina y de la Marina estadounidense, con el objetivo de fortalecer la interoperabilidad y el entrenamiento conjunto entre ambas fuerzas.

Nueva señal del vínculo entre la administración Trump y el gobierno de Milei.

El imponente portaaviones nuclear —uno de los más grandes del mundo— llegó esta semana al Mar Argentino tras cruzar el Estrecho de Magallanes y se encuentra navegando al sur de Mar del Plata, donde se desarrollan parte de las maniobras.

La presencia del mandatario argentino responde a una invitación del embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, en lo que el propio Gobierno interpreta como un gesto de fuerte sintonía política y estratégica con la administración norteamericana.

Según trascendió, el jefe de Estado no solo recorrería la nave sino que también participaría de actividades vinculadas a los ejercicios en altamar, que incluyen operaciones tácticas, coordinación naval y despliegues aeronavales.

Milei durante su última visita a Mar del Plata, en una recorrida por el Parque Industrial en enero.

El paso del USS Nimitz por aguas argentinas forma parte de una serie de ejercicios autorizados por el Gobierno mediante decreto, que habilitó el ingreso de tropas y medios militares estadounidenses para realizar maniobras conjuntas en distintas zonas estratégicas del país.

Además del impacto militar, la actividad tiene una lectura geopolítica: refuerza el alineamiento del gobierno de Milei con Estados Unidos y posiciona a la Argentina dentro de esquemas de cooperación regional en materia de defensa en el Atlántico Sur.