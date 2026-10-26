Banda de presos hizo más de 10 mil llamados extorsivos en cuatro meses

Una paciente investigación a cargo del fiscal Mariano Moyano permitió desarticular una especie de “call center” que varios presos llevaban adelante en tres unidades penitenciarias para la realización de llamadas extorsivas, d maniobras del “cuento del tío” y la obtención de datos para la comisión de entraderas.

Se requisaron varias celdas.

Tras el aval de la Justicia de Garantías, personal de la DDI llevó adelante las medidas en la Unidad Penal N°1 de Olmos y en la N°44 y N°15 de Batán donde detuvieron a Franco Miguel, Jonathan Villalba y Alejandro Rosales y aprehendieron a otras dos personas. Allí también secuestraron ocho celulares, troqueles de chip y varias anotaciones.

Uno de los tres detenidos.

De acuerdo a la investigación, la asociación ilícita tenía dos modalidades: en una se presentaba como funcionario policial comunicándole que un familiar suyo se encontraba detenido en una comisaria por haber embestido a una mujer embarazada y que su liberación dependía del pago de una fianza o simulaban ser el hijo o sobrino de la víctima a quien contactaban para cambiar con urgencia los billetes de dólares como consecuencia de un anuncio presidencial.

A través de los informes solicitados a las empresas de telefonía se pudo determinar que entre el 4 de junio y el 8 de julio, internos alojados en el Penal de Olmos efectuaron 5058 llamadas a abonados de diferentes zonas del país. Entre el 4 de agosto y el 8 de octubre hicieron otras 5283 llamadas del mismo tenor.

Celulares secuestrados.

El fiscal Mariano Moyano sostuvo que los elementos de prueba reunidos en la investigación penal preparatoria resultan, una vez más, demostrativos de la urgente necesidad que las autoridades respectivas dispongan la prohibición del uso de aparatos de telefonía celular por aquellas personas alojadas en los establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires.

“Dicha medida debe ser materializada en pos de procurar evitar que se sigan planificando y ejecutando hechos ilícitos como estafas, defraudaciones informáticas, extorsiones, coacciones y robos agravados por internos de unidades carcelarias.