“Gutiérrez is mai neim”: así cayó la banda de presos que extorsionaba por celular

Algunos de los imputados ya estaban detenidos por robo a adultos mayores y de vehículos.

La investigación que concluyó con allanamientos simultáneos en tres unidades penales y la detención de tres personas acusadas de encabezar una asociación ilícita que hizo más de diez mil llamados extorsivos en un lapso de cuatro meses tuvo su origen en un intento de “cuento del tío” que se registró a comienzo de julio en una vivienda en jurisdicción de la comisaría duodécima.

Las actuaciones de oficio que hizo el Gabinete de Robos Agravados a Viviendas de la DDI junto con el relevamiento de cámaras y apertura de antenas permitieron cotejar que los autores tenían relación con los investigados en una causa por entradera a cargo del fiscal Mariano Moyano.

El 14 de julio detuvieron a Alejandro Demetrio en el marco de una investigación por una entradera que una mujer de 70 años sufrió en su casa del barrio Parque Luro cuando encapuchados con guantes la maniataron, amordazaron, golpearon y le provocaron cortes en los dedos de los pies para robarle 600 mil pesos. A partir de ese operativo se autorizó analizar el celular del imputado.

Dos semanas después, por el robo de una camioneta de un correo privado, fue detenido Jonathan Villalba y el fiscal Moyano también solicitó el análisis de su celular: allí se comprobó la relación entre ambos y que fue Demetrio quien se presentó en el primero de los domicilios para el fallido intento de “cuento del tío”.

A fines de septiembre el personal del Gabinete de Robos Agravados a Viviendas de la DDI logró, con el análisis de la información de varias intervenciones telefónicas, identificar sin lugar a dudas que junto a Villalba y Demetrio participa otro sujeto de nombre Miguel Franco Isaías: éste registraba un pedido de captura activa desde agosto de 2024 por el delito de estafa.

La policía realizó allanamientos en tres cárceles de la provincia.

La policía realizó allanamientos en tres cárceles de la provincia.

Con la intervención de seis líneas telefónicas, el fiscal logró determinar la existencia de una asociación ilícita que usando identidades de los personajes de la serie “Gutiérrez is mai neim” se hacían pasar por funcionarios policiales para hacer la estafa con la misma modalidad: la exigencia de dinero para el pago de una fianza, llamadas de directores de banco para el cambio de dólares, la modalidad “llorona” o la obtención de datos para un posterior ingreso a la vivienda.

Moyano estableció que desde la Unidad Penal N°1 de Olmos se hacían por lo menos 50 llamadas diarias y estableció que Isaías y Villalba eran los encargados de buscar víctimas y pasar la información y que junto a Demetrio eran la mano de obra en Mar del Plata por lo que pidió la realización de tres allanamientos simultáneos.

Algunos de los imputados ya estaban detenidos por robo a adultos mayores y de vehículos.

En la cárcel de Olmos identificaron a Hugo "El Gitano" Miguel y Joel Aguirre quienes simulaban ser el sub comisario Gutiérrez en los llamados y secuestraron cuatro celulares y dos troqueles de chip: el primero quedó imputado como jefe de la asociación ilícita, estafa en grado de tentativa, robo agravado en poblado y en banda y robo agravado en grado de tentativa.

En la Unidad Penal N°44 de Batán detuvieron a Isaías y Demetrio y secuestraron dos celulares, mientras que en la Unidad Penal N°15 detuvieron a Villalba y secuestraron un celular y documentación de interés.