Armado con una faca se metió en una casa y lo detuvieron
Personal policial de Santa Clara del Mar lo redujo en una vivienda de Santa Elena. Se le formó una causa penal y fue trasladado a Tribunales.
26 de Octubre de 2026 12:00
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 52 años que ingresó a una vivienda en el barrio Santa Elena tras violentar una de las ventanas fue aprehendido por personal de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar y trasladado a Tribunales.
Luego de un llamado al 911 personal de la dependencia llegó a una vivienda en la calle Ramón Franco que tenía las ventanas violentadas: al revisar el interior de la misma hallaron al sujeto agazapado que tenía una faca en su poder.
El sujeto fue trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.
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