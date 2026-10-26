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Violación de domicilio

Armado con una faca se metió en una casa y lo detuvieron

Personal policial de Santa Clara del Mar lo redujo en una vivienda de Santa Elena. Se le formó una causa penal y fue trasladado a Tribunales.

Faca secuestrada.

26 de Octubre de 2026 12:00

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre de 52 años que ingresó a una vivienda en el barrio Santa Elena tras violentar una de las ventanas fue aprehendido por personal de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar y trasladado a Tribunales.

Luego de un llamado al 911 personal de la dependencia llegó a una vivienda en la calle Ramón Franco que tenía las ventanas violentadas: al revisar el interior de la misma hallaron al sujeto agazapado que tenía una faca en su poder.

El sujeto fue trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.

 

 

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