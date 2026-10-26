"Su hermano atropelló a una embarazada": los audios de las estafas a jubilados desde la cárcel

Trascendieron los audios de las llamadas que recibían las víctimas donde los delincuentes utilizaban las famosas estrategias como "el cuento del tío" .

Se conocieron más detalles de cómo operaba el conocido como "call center carcelario" que fue desarticulado luego de una larga investigación en tres unidades penitenciarias. Tras el aval de la Justicia de Garantías, personal de la DDI llevó adelante las medidas en la Unidad Penal N°1 de Olmos y en la N°44 y N°15 de Batán donde detuvieron a Franco Miguel, Jonathan Villalba y Alejandro Rosales y aprehendieron a otras dos personas.

A raíz de las numerosas denuncias reibidas, trascendieron los audios de las llamadas que recibían las víctimas donde los delincuentes utilizaban las famosas estrategias como "el cuento del tío" y el pedido de dólares o trasnferencias para llevar adelante los delitos.

-¿Quién habla?

-El subcomisario Gutiérrez de la seccional primera, ¿señora Mónica?

-No soy mónica, soy Sandra.

-No, la señora Mónica que fue atropellada por su hermano.

-Espere un momentito que voy a anotar todo. Disculpe señor, pero yo estoy en Comodoro Rivadavia, ¿cómo se que esto es verdad y no es algo trucho?

-Que se arrime un familiar suyo a la seccional primera señora.

El diálogo es parte de una de las estafas en la que uno de los detenidos se hacía pasar por personal policial para "anoticiarla" a la víctima sobre un siniestro vial que había tenido como protagonista a su hermano, para, posteriormente, intentar extraerle dinero.

-Señora, ahí le paso con su hermano, le va a comentar de la fianza y todo eso que está pidiendo el fiscal.

-No sabés lo que es esto, me quiero morir- balbuceaba llorando un hombre que se hacía pasar por el familiar.

-Tranquilizate Roque, piden mucha plata pero no tenemos esa cantidad.

-¿Vos cuánto tenés? Fijate cuánto tenés que te lo voy a devolver

-¿Vos sos Roque? No tengo nada, estoy gastando en los remedios y en los estudios que me hice ayer, estoy gastando un montón, cobro la mínima.

Adultos mayores, jubiladas y personas a las que les costaba escuchar eran algunas de las víctimas. Los delincuentes utilizaban nombres propios, llantos y amenazas para engañar a sus víctimas y terminar por pedirles el dinero.

A través de los informes solicitados a las empresas de telefonía se pudo determinar que entre el 4 de junio y el 8 de julio, internos alojados en el Penal de Olmos efectuaron 5058 llamadas a abonados de diferentes zonas del país. Entre el 4 de agosto y el 8 de octubre hicieron otras 5283 llamadas del mismo tenor.

El fiscal Mariano Moyano sostuvo que los elementos de prueba reunidos en la investigación penal preparatoria resultan, una vez más, demostrativos de la urgente necesidad que las autoridades respectivas dispongan la prohibición del uso de aparatos de telefonía celular por aquellas personas alojadas en los establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires.