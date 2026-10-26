Quiso vender herramientas de la municipalidad, escapó en taxi y lo detuvieron

Un hombre de 38 años fue aprehendido luego de ser interceptado mientras viajaba en un taxi con herramientas, equipos informáticos y otros elementos que habían sido sustraídos de una oficina municipal de Bromatología.

Luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre que intentaba vender herramientas en inmediaciones del Club River, personal del Comando de Patrullas arribó el domingo a la madrugada a la sede ubicada sobre la avenida Juan B. Justo.

Fueron sustraídas del área Bromatología. Se le formó una causa penal.

Los efectivos fueron informados de que el sospechoso se había retirado en un taxi y lograron interceptarlo en la intersección de avenida Juan B. Justo y Los Algarrobos: allí identificaron al pasajero, quien llevaba consigo bolsos y una bolsa de consorcio negra.

Durante la inspección de los elementos, hallaron un taladro, una sierra circular, una amoladora con accesorios, una impresora, dos monitores, una caja con térmicas eléctricas y varios rollos de cable. También se encontró un dispenser de agua perteneciente a una empresa del rubro.

Horas más tarde, una funcionaria municipal se presentó en comisaria decimosexta y reconoció los objetos como pertenecientes a una oficina de Bromatología ubicada en la zona de Teodoro Bronzini y avenida Juan B. Justo. A partir de esta información, se dispuso modificar la calificación legal inicial de averiguación de ilícito a robo, recibir declaración testimonial a la denunciante y restituir los elementos reconocidos como propios.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de la causa penal y el traslado del imputado para prestar declaración.