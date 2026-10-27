Anuncian cortes de luz en distintos barrios de Mar del Plata

Según informó la distribuidora, las tareas se desarrollarán durante la mañana.

La empresa distribuidora de energía, Edea, anunció cortes de luz programados para este martes 27 en Mar del Plata, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.

Según informó la distribuidora, las tareas se desarrollarán durante la mañana y podrían implicar la interrupción del servicio en las zonas alcanzadas.

Según informó la distribuidora, las tareas se desarrollarán durante la mañana.

Cronograma

Los trabajos previstos para este martes se realizarán en los siguientes sectores de la ciudad:

De Larrea a Solís y de avenida Juan Pablo Ramos a Bestoso: de 8 a 12.

Usuarios de Mitre al 1907, 1955, 1963, 1977 y 1989: de 8 a 12.

De avenida Jacinto Peralta Ramos a Matteoti, entre Puan y Calabria: de 8.30 a 11.30.

De Vucetich a Giacobini y de Soler a Carasa: de 8.15 a 10.15.

Desde Edea explicaron que las interrupciones pueden ser necesarias para que el personal trabaje en condiciones seguras mientras se llevan adelante las obras. Además, los trabajos serán reprogramados si se presentan condiciones climáticas adversas.

La empresa indicó que los usuarios alcanzados por las tareas reciben notificaciones antes, durante y después de su realización, a través del correo electrónico y de la aplicación oficial.

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Para recibir estos avisos y realizar gestiones vinculadas al suministro, los usuarios pueden registrarse en la Oficina Virtual de Edea o descargar la aplicación de la empresa.